Мирные переговоры в Стамбуле провалились: Афганистан и Пакистан не смогли договориться

Мирные переговоры между Пакистаном и Афганистаном в Стамбуле при посредничестве Турции и Катара завершились без достижения соглашения. При этом стороны обменялись обвинениями в срыве переговоров, направленных на ослабление напряженности на границе и поддержку неустойчивого прекращения огня.

Видео дня

Об этом в субботу, 8 ноября, заявили официальные лица, пишет Associated Press. Так, представитель правительства Афганистана Забиулла Муджахид обвинил Исламабад в провале переговоров, заявив, что "требования Пакистана на переговорах были необоснованными, и переговоры не могли продолжаться, встреча завершилась, и переговоры сейчас зашли в тупик".

Выступая во время пресс-конференции в Кандагаре, Муджахид заявил, что Афганистан не хочет нестабильности в регионе, и что вступление в войну не является их первоочередным выбором. Однако он отметил, что "если вспыхнет война, мы имеем право защищаться".

В письменном заявлении он повторил, что Афганистан "не позволит никому использовать свою территорию против другой страны, а также не допустит действий, которые подрывают его суверенитет или безопасность".

Министр обороны Пакистана Хаваджа Асиф заявил поздно вечером в пятницу, что "переговоры завершены" и что пакистанская делегация возвращается домой "без плана каких-либо будущих встреч".

Он добавил, что прекращение огня будет оставаться в силе до тех пор, пока "его не нарушит афганская сторона".

В чем страны обвиняют друг друга

Пакистан неоднократно обвинял афганских талибов в предоставлении убежища группировке "Техрик-е Талибан Пакистан" (ТТП) – боевикам, ответственным за всплеск нападений в Пакистане с 2021 года. Кабул отвергает обвинения, утверждая, что не позволяет использовать свою территорию против других стран.

Хотя ТТП и является отдельной от правящего движения "Талибан" в Афганистане группой, она тесно связана с ним и укрепила свою позицию после захвата Кабула "Талибаном" в 2021 году.

Во время своей пресс-конференции Муджахид отверг обвинения в том, что Афганистан несёт ответственность за действия ТТП, заявив, что создание группировки произошло задолго до захвата Афганистана талибами в 2021 году.

Что предшествовало

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что "очень быстро решит" кризис между Афганистаном и Пакистаном. Об этом он сказал во время саммита АСЕАН в Малайзии, где комментировал переговоры между странами. Вторая встреча делегаций началась в Стамбуле и касалась превращения хрупкого перемирия, достигнутого в Дохе, в долгосрочное мирное соглашение.

Впоследствии СМИ писали о том, что стороны достигли соглашения по многим вопросам, но переговоры будут продолжены.

Как сообщал OBOZ.UA, на афгано-пакистанской границе поздно вечером 11 октября начались бои. Стрельба из тяжелого вооружения велась вдоль всей линии Дюранда. По имеющимся данным, силы талибов атаковали пакистанские пограничные позиции с нескольких направлений.

По меньшей мере 15 мирных жителей погибли, а десятки людей, среди них женщины и дети, получили ранения в результате новых пограничных столкновений между Афганистаном и Пакистаном.

Бои на тот момент продолжались уже вторую неделю и стали следствием резкого обострения отношений между двумя соседними государствами после серии взрывов в Кабуле, в ответственности за которые афганские власти обвинили Пакистан. Исламабад в свою очередь заявил, что Афганистан скрывает боевиков, которые совершают нападения на его территории.

Столкновения утихли после того, как Катар 19 октября выступил посредником в достижении перемирия, которое пока остается неустойчивым.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!