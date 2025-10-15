На границе между Пакистаном и Афганистаном произошли столкновения: много погибших и раненых

По меньшей мере 15 мирных жителей погибли, а десятки людей, среди них женщины и дети, получили ранения в результате новых пограничных столкновений между Афганистаном и Пакистаном. Бои продолжаются уже вторую неделю и стали следствием резкого обострения отношений между двумя соседними государствами после серии взрывов в Кабуле, в ответственности за которые афганские власти обвинили Пакистан.

Исламабад, в свою очередь, заявил, что Афганистан скрывает боевиков, которые совершают нападения на его территории. Об этом сообщает AFP.

По данным афганской стороны, минометный обстрел в приграничном регионе Спин-Булдак унес жизни по меньшей мере 15 мирных жителей. В местной больнице сообщили о более 80 раненых, большинство из которых – женщины и дети.

Представитель правительства Талибана Забиулла Муджахид обвинил пакистанские силы в "очередных атаках с применением легкого и тяжелого оружия". По его словам, погибли 12 гражданских, а еще более 100 получили ранения.

Пакистанские военные взамен заявили, что убили от 15 до 20 афганских талибов, которые совершили "трусливое нападение в четырех направлениях".

Местные жители рассказывают, что обстрелы начались около четырех утра. Один из жителей, Садик, сообщил, что его дом был разрушен, а члены семьи погибли или были ранены.

Из-за интенсивных обстрелов все предприятия в Спин-Булдаке закрылись, а многие люди вынуждены покинуть свои дома.

Напряжение между Афганистаном и Пакистаном усилилось после того, как Исламабад обвинил Кабул в поддержке группировки "Техрик-и-Талибан Пакистан" (ТТП), которая с 2021 года ответственна за гибель сотен пакистанских военных. Афганское правительство эти обвинения категорически отрицает.

На прошлой неделе министр обороны Пакистана Хаваджа Мухаммад Асиф заявил, что попытки убедить афганских талибов прекратить поддержку ТТП потерпели крах.

Исламабад предупредил, что ответит жестко, если атаки не прекратятся. В то же время ситуация на границе остается крайне напряженной, а гуманитарные службы сообщают о росте количества беженцев и нехватке медицинской помощи в приграничных регионах.

Напомним, на афгано-пакистанской границе поздно вечером 11 октября начались бои. Стрельба из тяжелого вооружения велась вдоль всей линии Дюранда. По имеющимся данным, силы талибов атаковали пакистанские пограничные позиции с нескольких направлений.

