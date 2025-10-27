"Быстро все решу": Трамп похвастался, что завершит военный конфликт между Афганистаном и Пакистаном

Президент США Дональд Трамп в воскресенье заявил, что "очень быстро решит" кризис между Афганистаном и Пакистаном. Об этом он сказал во время саммита АСЕАН в Малайзии, где комментировал переговоры, продолжающиеся между странами. Вторая встреча делегаций началась в Стамбуле и касается превращения хрупкого перемирия, достигнутого в Дохе, в долгосрочное мирное соглашение.

По данным издания Associated Press, лидеры двух государств пытаются остановить самые серьезные за последние годы пограничные столкновения, которые уже унесли десятки жизней.

"Я слышал, что Пакистан и Афганистан начали переговоры. Но я быстро это улажу", – сказал Трамп, добавив, что руководители Пакистана – "замечательные люди".

Спор и новые бои

Обе стороны обвиняют друг друга в агрессии. Пакистан говорит, что афганские власти "закрывают глаза" на боевиков, которые переходят границу для нападений. В Кабуле эти упреки отвергают. Несмотря на переговоры, армия Пакистана сообщила, что во время отражения двух попыток прорыва на границе погибли пятеро ее военных, а 25 боевиков были ликвидированы.

Цифры потерь невозможно проверить, поскольку район событий закрыт для журналистов. Афганская сторона заявляет, что во время предыдущих боев погибли десятки людей, сотни были ранены. Пакистан настаивает, что не атаковал гражданских, а только позиции боевиков.

Новые предложения на переговорах

По сообщениям телеканала RTA, после пятнадцати часов обсуждений афганская делегация передала Пакистану проект соглашения. Она требует, чтобы Исламабад не нарушал воздушное пространство и территорию Афганистана и не давал убежища антагонистам Кабула. Также стороны согласились создать "четвертый канал" для наблюдения за соблюдением перемирия и обмена информацией о нарушениях.

Пакистанская сторона в ответ подготовила свой проект соглашения, который передала вечером субботы. Представители правительства в Исламабаде пока ситуацию не комментируют, однако слова Трампа, как отмечают аналитики, могут активизировать политическое руководство страны, которое стремится к сближению с Белым домом.

