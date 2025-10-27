Афганистан и Пакистан 'достигли согласия по многим деталям' о прекращении огня – СМИ

В Стамбуле (Турция) произошла встреча делегаций Афганистана и Пакистана для обсуждения деталей перемирия, объявленного после столкновений на границе. По данным СМИ, стороны достигли соглашения по многим вопросам, но переговоры будут продолжены.

О не анонсированном ранее саммите сообщила афганская пресса, в частности издание Tolo News со ссылкой на источники, осведомленные о ситуации. Турецкий вещатель TRT Haber передает, что встречались технические делегации обеих стран. Стамбул был посредником.

Некоторые детали уже одобрены, другие, как ожидается, будут прояснены до конца дня (27 октября).

Источники предполагают, что переговоры могут продлиться до поздней ночи. По итогам встречи стороны опубликуют совместное заявление.

В нем будут затронуты такие вопросы, как продление перемирия, возобновление движения по дорогам между двумя странами, освобождение пленных, место и время следующей встречи.

Конфликт Пакистана и Афганистана

Напряженность между странами, которые когда-то были союзниками, усилилась после того, как Исламабад потребовал от Кабула принять меры против "Техрик-е-Талибан Пакистан" (ТТП) – пакистанской вооруженной исламистской группировки, так называемых пакистанских талибов, тесно связанных с афганским "Талибаном".

После пограничных столкновений 15 октября было объявлено о 48-часовом перемирии, которое было продлено до окончания переговоров.

– Бои на афгано-пакистанской границе начались поздно вечером 11 октября. Стрельба из тяжелого вооружения велась вдоль всей линии Дюранда. Предварительно, потери понесли обе стороны.

– 27 октября президент США Дональд Трамп заявил, что "очень быстро решит" кризис между Афганистаном и Пакистаном. Об этом он сказал во время саммита АСЕАН в Малайзии, где комментировал переговоры, продолжающиеся между странами.

