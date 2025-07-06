'Мир является мучительной мольбой тех, кого пытает война': Папа Лев XIV отдельно поприветствовал паломников из Украины

Папа Римский Лев XIV во время обращения к паломникам после воскресной молитвы 6 июля на площади Святого Петра отдельно поприветствовал паломников из Украины. Он напомнил о полномасштабной войне, начатой Россией против Украины, подчеркнув необходимость скорейшего установления мира.

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Понтифик призвал молиться за мир, чтобы "Господь вдохновил умы правителей отдавать предпочтение диалогу вместо насилия". Об этом сообщило издание Vatican News.

"Дорогие, мир является стремлением всех народов и мучительной мольбой тех, кого пытает война. Просим Господа, чтобы он коснулся сердец и вдохновил умы правителей, чтобы они заменили насилие оружия поиском диалога", – призвал Папа Лев XIV.

Приветствуясь в начале своей речи с паломниками, Папа Римский сказал: "Сердечно приветствую вас всех, верующих Рима и паломников из Италии и разных стран. В большую жару этого периода ваше путешествие к Святым Двери является еще более смелым и достойным удивления!".

После этого он отдельно поприветствовал некоторые группы паломников, упомянув также о греко-католических паломниках из Украины, на что они ответили громкими аплодисментами.

Также Папа Римский выразил соболезнования семьям людей, которые погибли в результате наводнения в Техасе.

Напомним, что Папа Римский Лев XIV уже неоднократно призывал мир прекратить войну в Украине и секторе Газа. Однако новый глава Ватикана, вероятно, является продолжателем политики своего предшественника Франциска, и "Политика мостов", которую он объявил, означает "и вашим, и нашим". Так, в начале июня он разговаривал с кремлевским диктатором Владимиром Путиным.

Как сообщал OBOZ.UA, 28 июня, прихожане Украинской Греко-Католической Церкви совершили свое официальное паломничество в базилику Святого Петра в Ватикане. Папа Римский Лев XIV поздоровался с украинскими паломниками, прибывшими на паломничество по случаю Святого Года, и обратился к ним с речью.

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