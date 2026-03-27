Минус 850 единиц за четыре недели: в Пентагоне обеспокоены скоростью использования ракет Tomahawk против Ирана – WP

США за четыре недели войны с Ираном использовали более 850 крылатых ракет Tomahawk. Это вызвало беспокойство у части чиновников Пентагона из-за быстрого истощения запасов этого высокоточного оружия и ограниченных темпов его производства.

Об этом пишет The Washington Post. Издание ссылается на американских чиновников, знакомых с ситуацией.

По их словам, ракеты Tomahawk используются в войне с Ираном такими темпами, что это заставило Пентагон начать внутренние обсуждения о возможности переброски части запасов из других регионов мира, в частности из Индо-Тихоокеанского. Также рассматривается необходимость значительного увеличения производства этих ракет в долгосрочной перспективе.

Tomahawk является одной из ключевых крылатых ракет США. Они ценятся за способность преодолевать более 1600 км, что позволяет избегать риска для пилотов в хорошо защищенном воздушном пространстве. Современные Tomahawk могут получать команды через спутник, поражать запрограммированные цели или находить их в реальном времени с помощью GPS, а также передавать данные о результатах ударов.

Производство ракет Tomahawk ограничено: ежегодно производится всего несколько сотен единиц. По данным ВМС США, стоимость современных версий Tomahawk может достигать 3,6 млн долларов, а на изготовление одной ракеты требуется до двух лет.

Риск достижения уровня "Winchester"

Темпы использования таких высокотехнологичных и дорогих ракет вызывают беспокойство у многих чиновников Пентагона.

Значительная часть из более 850 ракет была выпущена в первые дни операции "Эпическая ярость", в том числе и в атаке вблизи школы в иранском Минаби, которая расследуется из-за возможных жертв среди гражданских. Кроме того, США также использовали более 1000 ракет-перехватчиков систем противовоздушной обороны для отражения иранских атак, в частности с Patriot и THAAD, запасы которых также ограничены. Высокий темп использования заставляет ВМС даже проводить дозагрузку ракет в море.

Один из собеседников описал остаток ракет в регионе Ближнего Востока как "тревожно низкий", а другой отметил, что без дополнительных мер запасы могут приблизиться к состоянию, которое в военном сленге называют "Winchester "– то есть полное исчерпание боеприпасов.

Аналитики оценивают начальные запасы Tomahawk в 3–4,5 тысячи единиц, поэтому более 800 использованных ракет могут составлять до четверти арсенала. Восстановление таких запасов может занять годы. Всего за все время было закуплено около 9000 ракет, но многие старые версии уже списаны.

Администрация Трампа уверяет, что дефицита нет

В Пентагоне публично не подтверждают проблем с запасами. А Белый дом уверяет, что дефицита нет, и заявляет о намерениях увеличить производство вооружений.

Администрация Трампа уже провела переговоры с оборонными компаниями, в частности с Raytheon, которая производит ракеты Tomahawk, об увеличении темпов производства. По словам Дональда Трампа, производители согласились значительно нарастить выпуск высокоточного оружия. Одновременно Пентагон готовит запрос в Конгресс на более 200 млрд долларов для финансирования войны с Ираном. Министр обороны Пит Гегсет призвал производителей ускорить поставки, подчеркивая необходимость пополнения запасов и готовности к будущим операциям.

Напомним, что ранее издание The Washington Post заявило, что Министерство обороны США рассматривает вариант перенаправления на Ближний Восток вооружения, предназначенного для Украины. Это связано с тем, что антииранская операция исчерпывает запасы некоторых важнейших боеприпасов американской армии.

Как сообщал OBOZ.UA, Дональд Трамп подтвердил, что США перенаправляют оружие, предназначенное для Украины, на Ближний Восток. Его используют для войны против Ирана.

