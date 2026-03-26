'Мы делаем это постоянно': Трамп признал, что США перенаправляют на Ближний Восток оружие, предназначенное для Украины. Видео

Соединенные Штаты Америки "постоянно" перенаправляют оружие, предназначенное для Украины, на Ближний Восток. Его используют для войны против Ирана.

Видео дня

Это подтвердил президент США Дональд Трамп, который в четверг, 26 марта, пообщался с журналистами во время заседания Кабинета министров. Мероприятие транслировалось в YouTube пресс-службой Белого дома.

"Иногда мы берем из одного, а используем для другого"

Сотрудница одного из медиа попросила президента прокомментировать сообщения о том, что потенциально Вашингтон рассматривает возможность перенаправления некоторых боеприпасов, средств противовоздушной обороны, предназначенных для Украины, на Ближний Восток.

"Что ж, мне пришлось бы спросить у людей, но... мы делаем это постоянно. Знаете, у нас огромное количество боеприпасов. Они есть в других странах, например, в Германии и по всей Европе. Знаете, у нас все "запаковано", и иногда мы берем что-то из одного и используем для другого", – ответил республиканец.

После этого он снова обвинил своего предшественника Джо Байдена в потраченных на Украину "350 миллиардах", хотя эта цифра значительно превышает реальную сумму.

"Мы помогли Украине. Это Байден начал, и он раздал 350 миллиардов долларов – слишком много", – сказал Трамп, добавив, что теперь США продают НАТО оружие, которое поступает Силам обороны Украины.

На самом деле Киев не получал 350 миллиардов долларов от Вашингтона

Подсчеты межведомственной наблюдательной группы, которая отвечает за представление отчетов Конгрессу, показали, что Соединенные Штаты выделили на помощь Украине примерно 183 миллиарда долларов.

Из этих 183 миллиардов около 58 миллиардов долларов были потрачены внутри США. Эти средства были направлены непосредственно на развитие американской оборонной промышленности: либо путем замены старого оружия, переданного Украине, на новое оружие американского производства, либо путем прямых инвестиций в промышленность, передает "Голос Америки".

Как писал OBOZ.UA:

– Ранее издание The Washington Post заявило, что Министерство обороны США рассматривает вариант перенаправления на Ближний Восток вооружения, предназначенного для Украины. Это связано с тем, что антииранская операция исчерпывает запасы некоторых важнейших боеприпасов американской армии.

– По данным СМИ, наземная операция Соединенных Штатов в Иране может стартовать уже в ближайшее время, об этом сигнализируют влиятельные республиканцы в Конгрессе. В то же время дипломатические каналы остаются открытыми.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!