'Целью было безвозвратно уничтожить данные': Польша обвинила Россию в кибератаках на энергетику во время морозов

Польские власти официально заявили, что за масштабными кибератаками на объекты энергетики в конце декабря стоят российские спецслужбы. Удару подверглись по меньшей мере 30 объектов возобновляемой энергетики и теплоэлектроцентраль, которая обеспечивает отоплением около 500 тысяч потребителей, причем атаки происходили во время сильных морозов и снегопадов.

Видео дня

Кибератаки были направлены на полное уничтожение данных на пораженных системах. Об этом отмечается в отчете CERT Polska об инциденте в энергетическом секторе.

Эксперты сравнивают их с цифровым поджогом, поскольку вредоносное программное обеспечение пыталось сделать восстановление информации невозможным. Особенно опасным эпизодом стала атака на комбинированную тепло- и электростанцию, поставляющую тепло почти полмиллионам людей.

По данным CERT Polska, целью было безвозвратно стереть данные на внутренних устройствах предприятия, однако защитное программное обеспечение заблокировало финальную фазу атаки и не допустило катастрофических последствий.

Польские чиновники связывают инцидент с хакерской группой, которую отслеживают под названиями Berserk Bear и Dragonfly, что, по данным ФБР, действует под контролем ФСБ России, в частности ее специализированного подразделения "Центр 16".

В отчете отмечается, что это первый публично зафиксированный случай откровенно деструктивной операции, приписанной этой группе, которая ранее сосредотачивалась преимущественно на долговременном проникновении и сборе информации.

В то же время альтернативный анализ компании ESET указывает на сходство вредоносного кода с предыдущими атаками, связанными с российской военной группировкой Sandworm, не исключая участия нескольких хакерских команд в рамках одной операции. В Google Threat Intelligence Group назвали эти атаки эскалацией, которая свидетельствует о готовности России переходить от кибершпионажа к прямым разрушительным действиям против гражданской инфраструктуры.

Польша отмечает, что количество кибератак на ее критическую инфраструктуру со стороны России возросло после начала полномасштабной войны против Украины в 2022 году. Москва традиционно отрицает любую причастность к кибератакам в Европе.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что вице-премьер-министр и министр цифровизации Польши Кшиштоф Гавковский заявил, что в декабре 2025 года его страна была "очень близка" к отключению электроэнергии из-за российских кибертатак. Он добавил, что в тот период произошло немало атак на польский энергосектор.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!