'Цифровые танки уже здесь': в Польше рассказали о кибератаке со стороны РФ, из-за которой страна была 'очень близка' к отключению света

Вице-премьер-министр и министр цифровизации Польши Кшиштоф Гавковский заявил, что в декабре 2025 года его страна была "очень близка" к отключению электроэнергии из-за российских кибертатак. Он добавил, что в тот период произошло немало атак на польский энергосектор.

Об этом он заявил в интервью RMF24. По его словам, дополнительно ситуацию было трудно контролировать из-за неблагоприятных погодных условий.

"Польша столкнулась с самой серьезной атакой на свою энергетическую инфраструктуру, целью которой было отключение электроэнергии для граждан в конце декабря. Мы имели дело с саботажем со стороны России. Цифровые танки уже здесь. Мы были близки к отключению электроэнергии", – сказал Гавковскьий.

До этого министр энергетики Польши Милош Мотыка сообщил, что под конец 2025 года произошла неудачная кибератака на ряд объектов, производящих электроэнергию.

Укрепление обороны Польши – что известно

Напомним, ранее стало известно, что США инвестируют более 500 миллионов долларов в военную инфраструктуру Польши – соответствующее решение уже принято. Это укрепит не только саму страну, но и весь Североатлантический альянс.

Также Польша уже начала устанавливать на восточной границе своей страны новые укрепления против дронов. Укрепления охватывают военные комплексы подавления воздушных атак – пулеметы, пушки, ракеты и тому подобное. Работы в Польше намерены завершить за два года.

Как сообщал OBOZ.UA, в Латвии завершили строительство забора на границе с Россией. Вдоль государственной границы построен забор протяженностью около 280 километров, обеспечив непрерывный барьер в тех местах, где он был предусмотрен техническим проектом.

