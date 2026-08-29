Мерц планирует официально обвинить Россию в инциденте с дроном в Лейпциге

Канцлер Германии Фридрих Мерц готовится обвинить Россию в попытке атаки с использованием дронов в Лейпциге и объявить о "широкомасштабных" санкциях. Это станет свидетельством дальнейшего ужесточения позиции Берлина в отношении Москвы.

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Об этом пишет Politico со ссылкой на трех чиновников, знакомых с ситуацией, которые говорили на условиях анонимности. План немецкого правительства будет предусматривать прямые меры против российских субъектов, в то время как Европейский Союз продолжает работу над новыми санкциями, которые параллельно готовятся в Брюсселе.

Соответствующее объявление запланировано на начало следующей недели, что совпадает с заседанием министров иностранных дел ЕС в Ирландии, которое состоится во вторник. Однако, по словам двух собеседников издания, оно может состояться и раньше – все зависит от решения Мерца.

В ответ на инцидент с БпЛА в Лейпциге уже недостаточно просто выслать отдельных российских дипломатов или закрыть "Русский дом" в Берлине. Требуются более жесткие меры, такие как ужесточение санкций или даже еще более масштабные поставки оружия в Украину. Чиновники отказались озвучивать, о каких именно мерах планирует объявить Мерц.

"Неясно, в какой степени Берлин планирует привлечь к ответственности отдельных российских деятелей или российское правительство за попытку атаки с использованием дрона. Берлин уже готовится к резкой реакции, поскольку, по словам чиновников, Германия должна быть готова к "наказанию" со стороны Москвы", – говорится в статье.

Ранее Мерц уже заявил, что инцидент в Лейпциге будет иметь серьезные последствия, хотя и не назвал конкретных виновников.

"Атака с помощью дрона в Лейпциге, помимо прочего, свидетельствует о том, что мы также сталкиваемся с вполне реальными угрозами. Федеральное правительство заставит виновных в гибридных атаках ответить. Они за это заплатят", – сказал канцлер.

Что предшествовало

В аэропорту Лейпцига в ночь на 5 августа была объявлена тревога из-за обнаружения дрона с детонатором, который лежал рядом с украинским грузовым самолетом Ан-124 "Руслан". В результате инцидента никто не пострадал, хотя сам самолет получил незначительные повреждения.

Украинский грузовой самолет Ан-124, рядом с которым в аэропорту Лейпциг/Галле обнаружили дрон со взрывчаткой, перевозил военные боеприпасы. Министр внутренних дел Германии Александр Добриндт назвал инцидент "новым уровнем угрозы" и "сценарием гибридного теракта".

Позже СМИ сообщили, что, несмотря на первоначальные сообщения, беспилотник не просто нашли поблизости – он врезался в крыло самолета. При этом взрывчатка, которую нес дрон, по неизвестным причинам не взорвалась.

Впоследствии на месте происшествия был обнаружен ещё один, уже третий беспилотник, а также следы военного взрывчатого вещества. Помимо БпЛА следователи зафиксировали следы гексогена – взрывчатого вещества военного назначения.

Как сообщал OBOZ.UA, на дроне, обнаруженном возле украинских транспортных самолетов в аэропорту Лейпцига, нашли следы ДНК. Эта же ДНК ранее уже фигурировала в одном из расследований в Литве.

Американская разведка считает, что беспилотник со взрывчаткой, который в начале августа обнаружили возле украинского грузового самолета в аэропорту Лейпцига, имеет характерные признаки устройств, которые использует российское Главное управление Генерального штаба ВС РФ, известное как ГРУ. Взрывчатка не сработала, поскольку механизм ее активации был отключен.

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