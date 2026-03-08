Макрон провел разговор с президентом Ирана: о чем удалось договориться

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что провел разговор с президентом Ирана Масудом Пезешкианом. Беседа состоялась 8 марта и касалась вопросов войны на Ближнем Востоке и иранской ядерной программы.

Президенты "договорились оставаться на связи". Об этом Макрон сообщил на своей странице в соцсети X.

Что сказал Макрон

"В беседе с президентом Ирана Масудом Пезешкианом я подчеркнул необходимость немедленного прекращения Ираном ударов по странам региона. Иран также должен гарантировать свободу судоходства, положив конец фактическому закрытию Ормузского пролива", – отметил Макрон.

Президент Франции также выразил "глубокую обеспокоенность" по поводу развития ядерной и баллистической программ Ирана, и в целом иранской "дестабилизирующей деятельности в регионе, которая является корнем нынешнего кризиса".

"Сегодня как никогда необходимонайти дипломатическое решение этих важнейших проблем, положить конец эскалации и сохранить мир", – добавил Макрон.

Что предшествовало

Что показательно – начал президент Франции разговор с иранцем с темы спасения двух французских граждан, 40-летней Сесиль Колер и 72-летнего Жака Пари. Макрон назвал их возвращение домой "абсолютным приоритетом".

Сесиль Колер и Жак Пари приехали в Иран как туристы, но были арестованы по обвинению в шпионаже и провели в иранских тюрьмах более трех лет. В ноябре прошлого года их перевели под домашний арест в резиденцию посла Франции в Тегеране, им до сих пор запрещено покидать страну.

Как сообщал OBOZ.UA, Эммануэль Макрон первым из европейских лидеров – это произошло еще 3 марта, – отдал приказ военным отправиться к Средиземному морю. Такое решение он принял в связи с ситуацией на Ближнем Востоке.

Макрон также заявил, что приказал увеличить размер ядерного арсенала страны и усилить силы сдерживания, поскольку растет риск конфликтов в мире, пересекающих ядерный порог.

