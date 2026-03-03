'Мы должны стоять рядом с нашими друзьями': Макрон отправил авианосец в Средиземное море

Президент Франции Эммануэль Макрон во вторник, 3 марта, отдал приказ авианосцу "Шарль де Голль", его воздушным силам и фрегату-эскорту отправиться в Средиземное море. Такое решение он принял в связи с ситуацией на Ближнем Востоке.

Об этом Макрон объявил в своем обращении к нации, передает France 24. Он отметил нестабильность ситуации и неопределенность ближайших дней.

"История никогда не прольет слез по тем, кто устраивал резню собственного народа. По ним не будут скорбеть. Мы должны стоять рядом с нашими друзьями в регионе. Будут приняты оборонительные и защитные меры. Именно это делает Францию надежным партнером", – сказал Макрон.

Он напомнил, что Франция имеет оборонные соглашения с Катаром, Кувейтом и ОАЭ, поэтому должна поддержать их.

Макрон добавил, что в течение последних нескольких часов на Ближнем Востоке были развернуты истребители Rafale, системы противовоздушной обороны и радиолокационные системы.

"И мы будем продолжать эти усилия столько, сколько будет необходимо", – сказал президент.

Глава государства вспомнил об ударе по британской авиабазе на Кипре, который является членом Европейского Союза, с которым Франция недавно подписала соглашение о стратегическом партнерстве.

"Это требует нашей поддержки. Именно поэтому я решил направить туда дополнительные средства противовоздушной обороны, а также французский фрегат "Лангедок", который прибудет к побережью Кипра позже этим вечером", – сообщил он.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Париж не участвовал в американских и израильских операциях против Ирана и не был о них предупрежден. То же самое касается всех стран региона и союзников.

Позже стало известно, что Великобритания, Германия и Франция могут присоединиться к операции Соединенных Штатов Америки и Израиля. Это произойдет в случае иранских ударов по их военным на Ближнем Востоке.

Макрон также заявил, что приказал увеличить размер ядерного арсенала страны и усилить силы сдерживания, поскольку растет риск конфликтов в мире, пересекающих ядерный порог. Также он сообщил, что в дальнейшем Париж не будет раскрывать точное количество ядерных боеголовок в своем арсенале.

