"Мафиозные методы": в Италии задержали подозреваемых в организации взрыва возле дома известного журналиста-расследователя

Полиция Рима ( Италия) сообщила об аресте четырех человек, подозреваемых в совершении взрыва возле дома журналиста-расследователя в прошлом году. Речь идет о журналисте Сигфридо Рануччи, авторе программы о итальянской коррупции "Report", которая транслируется на государственном телеканале Rai. В частности, арестованы четверо жителей южной провинции Авеллино, среди них одна женщина.

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Им предъявлены обвинения в причинении материального ущерба и хранении взрывчатки. Также в обвинительном заключении фигурирует понятие "использование мафиозных методов", что является отягчающим обстоятельством, отмечает ANSA News.

О чем речь

Это произошло 16 октября 2025 года: у ворот дома журналиста в Помеции, недалеко от Рима, были взорваны два автомобиля, припаркованные на улице. Это были машины журналиста и его дочери. Также взрывом была повреждена стена дома Сигфридо Рануччи.

Что показательно – ещё до этого взрыва журналист находился под государственной охраной. Дело в том, что автору программы "Report" угрожали; он обратился в правоохранительные органы, и журналисту были выделены личные охранники.

Таким образом, расследование того, что произошло перед домом журналиста, частично завершено.

Что говорят Рануччи и следователи

Сам Рануччи уже поблагодарил прокурора Карло Виллани,"который пообещал завершить расследование и сдержал свое слово". Но журналист не считает это дело завершенным.

"Теперь мы ждем, как будут развиваться события. Теперь нам нужно докопаться до деталей всего этого дела и определить, есть ли в нем другие слои", – отмечает автор программы Report.

Аналогично считают и следователи. Они уверены, что арестованной группе кто-то поручил совершить взрывы, за что исполнителям "заплатили несколько тысяч евро".

А вот личность заказчика (или группы заказчиков) пока остается неизвестной.

Другие преступления в Италии

"Есть надежда, что после ареста предполагаемых исполнителей будут приняты меры также против заказчиков. Все, что противоречит безопасности граждан, в частности тех, кто занимается информационной деятельностью, должно быть раскрыто как можно полнее и освещено без каких-либо упущений", – сказал ответственный за национальную безопасность секретарь в итальянском правительстве Альфредо Мантовани.

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