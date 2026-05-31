В Италии туристке отказали в стакане воды и она обратилась в суд: чем завершилось дело

В Италии завершились судебные тяжбы между туристкой из Рима и одним из элитных отелей в Альпах. Женщине отказали в стакане питьевой воды из-под крана, из-за чего она была вынуждена купить воду в бутылках по завышенным ценам.

Об этом сообщают BBC и итальянская газета Corriere della Alto Adige. Суды между женщиной и администрацией отеля продолжались почти семь лет, однако судьи так и не удовлетворили иск туристки.

Что предшествовало

По данным СМИ, спор произошел в 2019 году во время лыжного сезона в ресторане пятизвездочного отеля Sassongher в итальянской коммуне Корвара-ин-Бадия в Доломитовых Альпах. Там официант предложил женщине только минеральную воду в бутылках по цене 7 евро, на что та возмутилась, потому чтопросто хотела попить воды из-под крана.

Получив отказ, женщина пошла в суд, заявив в иске, что"вода является природным ресурсом и универсальным правом человека". Она требовала с администрации выплатить ей 2700 евро компенсации, заявляя об "эмоциональном стрессе и экономическом ущербе".

Однако дело сначала отклонил римский суд, а затем апелляционный. После почти 7 лет тяжб судьи Высшего суда Италии полностью отклонили иск, постановив, что итальянское законодательство не обязывает заведения бесплатно предоставлять людям проточную воду, а остается на усмотрение администрации.

Женщина в иске сравнивала стакан воды с предметами первой необходимости, подчеркнув, что это часть сервиса. У адвокатов отеля была своя точка зрения.

"Политика компании, как и во многих заведениях, заключается в том, чтобы подавать к столу только бутилированную воду, которая запечатана. Если человек хочет проточной воды, он может бесплатно получить ее в отеле, но не в ресторане", – сообщил журналистам адвокат Сильвио Беларди.

По данным СМИ, правила обслуживания отличаются в зависимости от страны. Так например в Великобритании и Уэльсе лицензированные заведения по закону обязаны подавать бесплатную питьевую воду по просьбе гостя, тогда как в Италии сервис остается на усмотрение владельцев бизнеса.

