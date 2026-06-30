В Италии наркоман зарезал владельца пиццерии после того, как тот отказался дать ему бесплатную пиццу: все подробности трагедии

В итальянском городе Реджо-нель-Эмилия 67-летнего владельца пиццерии смертельно ранил ножом постоянный клиент после того, как тот отказался отдать ему пиццу бесплатно. Правоохранители оперативно задержали подозреваемого, который, по предварительным данным, имеет проблемы с наркотической зависимостью.

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Об этом сообщило издание L'Unione Sarda. Отмечается, что пострадала также сестра погибшего.

Подробности трагедии

Трагедия произошла вечером в пиццерии Yoghi на улице Гран-Сассо-д'Италия в Реджо-нель-Эмилии.

По данным следствия, постоянный посетитель заведения требовал от владельца бесплатную пиццу. Пиццайоло Раффаэле Стипа отказал, напомнив, что ранее уже неоднократно угощал его бесплатно.

После этого мужчина, по версии следствия, достал нож и нанес владельцу заведения смертельные ранения.

Пострадала сестра погибшего

Во время нападения сестра Раффаэле Стипы — Антонелла — пыталась остановить нападавшего, однако также получила тяжкие ножевые ранения.

Женщину госпитализировали. В настоящее время она находится под наблюдением врачей.

После совершения преступления нападавший скрылся с места происшествия.

Как удалось оперативно задержать подозреваемого

Ключевым доказательством в расследовании стали записи камер видеонаблюдения, установленных в помещении пиццерии.

Благодаря видео полиция уже через пару часов установила личность подозреваемого и задержала его. Им оказался 42-летний житель Реджо-нель-Эмилии Андреа Пеллати.

Правоохранители отметили, что мужчина является гражданином Италии. Ранее в отдельных сообщениях ошибочно появилась информация, что нападавший был иностранцем. По данным следствия, у него есть проблемы с наркотической зависимостью.

Местные жители почтили память пиццайоло

Раффаэле Стипа был родом из города Капо-д'Орландо на Сицилии, но почти 30 лет жил в Реджо-нель-Эмилии. Вместе с сестрой он управлял пиццерией около 20 лет.

После трагедии возле заведения начали собираться местные жители. Люди приносили цветы, оставляли записки со словами соболезнования и вспоминали погибшего как доброжелательного и искреннего человека, который всегда тепло относился к своим посетителям.

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