Литва, вслед за Финляндией, хочет открыть свои границы для ядерного оружия

Конституционный запрет Литвы на ядерное оружие и иностранные военные базы уже "устарел" и "изжил себя". Президент Литвы Гитанас Науседа заявил, что высшее политическое руководство республики решило отменить конституционный запрет на размещение ядерного оружия на своей территории. Хотя как именно провести эту отмену, в правительстве еще не определились.

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Речь идет о статье №137 конституции Литвы, которая прямо запрещает размещение оружия массового уничтожения и создание иностранных военных баз на литовской территории. О том, что статья "изжила себя", Гитанас Науседа сообщил в эфире государственного вещателя LRT.

Геополитическая ситуация ухудшается

"Геополитическая ситуация в регионе ухудшается. Наша конституция писалась, когда геополитические обстоятельства были совсем другими", – в частности, сказал Науседа.

Он признал: в странах Балтии размещена многонациональная батальонная группа НАТО с постоянным присутствием до пяти тысяч немецких военнослужащих.

Но рядом с границами Литвы "находятся арсеналы, способные нести ядерные боеголовки", они находятся как в российской Калининградской области, так и в соседней Беларуси, причем последняя "является ближайшим союзником Москвы", пояснил литовский президент.

По словам Гитанаса Науседы, лидеры "почти всех" литовских политических партий "в принципе согласились изменить конституцию страны", а именно – переписать вышеупомянутую статью № 137. И теперь "остается решить, как это сделать".

Есть два варианта: согласиться на плебисцит и провести в стране референдум, или внести поправки в конституцию простым голосованием в парламенте, "как это сделала Финляндия".

Что предшествовало

Финляндия ещё в прошлом месяце приняла решение, которое может существенно изменить её оборонную политику на фоне обострения ситуации с безопасностью в Европе. Страна отменила запрет на размещение ядерного оружия, объяснив это "необходимостью изменения нормативной базы в соответствии со стандартами НАТО" (напомним, что финны уже вступили в оборонный блок).

При этом в Финляндии обошлись без референдума и изменили конституцию в парламенте, проголосовав за законопроект, разрешающий импорт, транспортировку, поставку и хранение ядерного оружия на территории страны в случае необходимости для национальной обороны.

Президент Финляндии Александр Стубб уже подписал принятые парламентом поправки к закону о ядерной энергетике страны. Причем это произошло на фоне угроз со стороны России "разнести половину Финляндии".

Как сообщал OBOZ.UA, ранее Россия приступила к строительству новой военной базы недалеко от финской границы. По оценкам экспертов, после завершения работ на объекте могут разместить от 4 до 6 тысяч военнослужащих, что станет частью масштабного наращивания российского военного присутствия вдоль границ НАТО.

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