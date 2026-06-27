В РФ пригрозили "разнести половину Финляндии": из-за чего занервничали в Москве

На днях стало известно, что в финском городе Тампере появится центр технического обслуживания и ремонта реактивных систем залпового огня (РСЗО) американской компании Lockheed Martin. Это не на шутку напугало россиян – в Госдуме страны-агрессора уже пригрозили "разнести половину Финляндии".

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В Министерстве обороны Финляндии сообщили, что вооруженные силы страны, технологическая компания Insta и Lockheed Martin в четверг, 25 июня, подписали документ о создании центра технического обслуживания и ремонта на объекте Insta. Там будут работать с MLRS (Multiple Launch Rocket System) – РСЗО на гусеничном шасси, которая входит в арсенал финских Сухопутных войск.

Создание этого центра связано с непрямым промышленным сотрудничеством в рамках финского проекта по приобретению многоцелевых истребителей F-35, что укрепляет сотрудничество между Финляндией и США в сфере оборонных технологий.

"Создание центра технического обслуживания и поддержки системы управления огнем MLRS в Финляндии – первой европейской стране, которая это сделала, – свидетельствует о высоком уровне развития отечественной оборонной промышленности", – заявил министр обороны Финляндии Антти Хаккянен.

Реакция РФ

Первый заместитель председателя комитета Госдумы РФ по обороне Алексей Журавлев заявил, что Россия усилит оборону на границе с Финляндией из-за решения о создании центра в Тампере. Его он назвал "эскалацией" и начал в комментарии росмедиа оскорблять президента Финляндии Александра Стубба.

"Власти Финляндии – в виде полоумного президента Стубба, который больше всего умеет мячики в гольфе Трампу подавать – ведут ее недрогнувшей рукой в пропасть. Продолжают эскалацию, всеми возможными способами стараясь разозлить Россию. На провокации мы, конечно, поддаваться не будем, но свою оборону на этом весьма значительном участке границы усилим. Там и сейчас, уверяю вас, нашей военной техники сосредоточено достаточно для того, чтобы разнести половину Финляндии", – сказал Журавлев.

Он также выдал, что в Хельсинки якобы страдают от разрыва отношений с Россией "больше других европейских стран". По словам российского депутата, Финляндия "постепенно превращается во вторую Украину".

"Из страны нейтральной и нам вполне дружественной она буквально за несколько лет превратилась в часть НАТО, которая, к тому же, периодически поднимает вопрос и о размещении на своей территории ядерного оружия", – заявил он.

Отметим, что Александр Стубб подписал ранее принятые парламентом поправки к закону о ядерной энергетике страны. Указанные поправки разрешают импорт, транспортировку, поставку и хранение ядерного оружия на территории Финляндии.

Как сообщал OBOZ.UA, Россия начала строительство новой военной базы недалеко от финской границы. По оценкам экспертов, после завершения работ на объекте могут разместиться от 4 до 6 тысяч военнослужащих, что станет частью масштабного наращивания российского военного присутствия вдоль границ НАТО.

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