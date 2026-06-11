Россия строит новую военную базу вблизи границы с Финляндией: что известно

Россия начала строительство новой военной базы недалеко от финской границы. По оценкам экспертов, после завершения работ на объекте могут разместить от 4 до 6 тысяч военнослужащих, что станет частью масштабного наращивания российского военного присутствия вдоль границ НАТО.

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Об этом сообщила финская телерадиокомпания Yle. Новая военная база возводится вблизи села Новая Вилга неподалеку от Петрозаводска в Республике Карелия.

Базу строят в лесу вблизи Петрозаводска

По данным издания, активное строительство началось весной этого года. На территории уже сооружают около десяти больших казарм, а всего планируется возвести более 50 различных объектов.

В состав военного городка должны войти казармы, жилые дома для военнослужащих и членов их семей, спортивные площадки и другая инфраструктура. Строительство ведется посреди леса в нескольких километрах от Петрозаводска.

Финский эксперт Марко Эклунд, майор в отставке, который долгое время работал в финской военной разведке и следит за вооруженными силами России более 25 лет, отмечает, что место выбрали не случайно. Расположение вблизи крупного города должно упростить привлечение контрактников и обеспечить более комфортные условия для их семей. В то же время окружающие леса позволяют расширять базу в будущем, а учебные полигоны расположены непосредственно рядом.

Гарнизон может насчитывать до шести тысяч военных

По оценкам Эклунда, после завершения строительства на базе могут разместить от 4 до 6 тысяч военнослужащих. Он отмечает, что сейчас проект находится на начальной стадии, а война против Украины не позволяет России быстро перебрасывать значительные силы к финской границе.

Эксперт отмечает, что создание полноценной военной группировки потребует значительного времени, средств и ресурсов. Для этого необходимо завершить строительство инфраструктуры, закупить технику, набрать личный состав и провести его подготовку.

В то же время он считает, что новая база является частью более широкой стратегии Москвы по усилению военного присутствия вдоль всей границы со странами НАТО.

В Финляндии говорят о потенциальной угрозе

По мнению Марко Эклунда наращивание российских сил вблизи границы представляет потенциальную угрозу для Финляндии, поскольку существенно увеличит военные возможности РФ в регионе.

"Угроза состоит из намерений и возможностей. Возможности значительно возрастут, когда эти войска будут сформированы", – отметил эксперт.

В то же время он подчеркнул, что этот процесс не будет быстрым. По его словам, даже после завершения строительства понадобятся годы для создания полноценной группировки, способной выполнять боевые задачи.

Как сообщал OBOZ.UA, Россия на границе с Финляндией начала модернизацию петрозаводского гарнизона – военной базы в Карелии, возведенной еще в советское время, которая в течение последних 25 лет пустовала. В целом в этом регионе происходит концентрация войск страны-агрессора.

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