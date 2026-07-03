Конфликт Украины и Польши: Сибига предложил Сикорскому антикризисный план, а Туск обратился к Зеленскому

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига провел встречу со своим польским коллегой Радославом Сикорским в Варшаве. Он подчеркнул, что Польша имеет жизненно важное значение для Украины — так же, как и Украина для Польши. Глава украинского МИД предложил комплекс мер, которые помогут выйти из кризиса в отношениях между странами.

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Об этом Сибига сообщил в соцсети Х 3 июля. Он подчеркнул, что у Украины и Польши есть общий враг – Россия, и общий вызов – российская агрессия. Сегодня украинские военные защищают не только безопасность нашего государства, но и безопасность Польши и всей Европы.

"В 2022 году, в самые тяжелые для нас времена, Польша первой протянула руку помощи Украине, оказав беспрецедентную поддержку. Украина глубоко ценит это и всегда будет искренне благодарна за это", – написал Сибига.

Он напомнил слова президента Украины Владимира Зеленского: ответы всегда можно найти, если мы готовы быть сильными соседями и если мы действительно хотим найти эти ответы. Украина остается открытой для равноправного и честного диалога.

Что предусматривает антикризисный план Украины:

– проведение консультаций между нашими министерствами иностранных дел;

– организация встречи историков-экспертов по вопросам Второй мировой войны, которые принимали участие в польско-украинском съезде историков в мае;

– установление контактов с религиозными лидерами обеих стран с целью использования их авторитета в нашем двустороннем диалоге.

В ходе встречи министры отметили, что за последние полтора года был достигнут значительный прогресс в решении деликатных вопросов нашего исторического прошлого. Были устранены препятствия для проведения эксгумаций, а работа съезда историков возобновилась. Украина и в дальнейшем будет выдавать разрешения на проведение поисковых и эксгумационных работ.

Сибига еще раз заверил Сикорского, что выбор почетного наименования "имени Героев УПА" для воинской части украинскими военными не имел антипольского подтекста. Он подчеркнул: Украина уважает историю других и ожидает от наших партнеров такого же отношения к нашей собственной истории и независимости.

Туск ждет шагов со стороны Украины

Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что Варшава прекращает политику односторонних уступок и "доброжелательного отношения" в условиях нынешней напряженности в двусторонних отношениях с Украиной. Хорошие отношения отвечают интересам всех, но требуют доброй воли со стороны Киева, отметил он.

Об этом Туск сказал 3 июля во время общения с журналистами. "У меня есть информация, что украинские политики осознали: эскалация напряженности между Польшей и Украиной вредна для обеих сторон", — заявил премьер.

Туск подчеркнул, что напряженность в отношениях с Украиной была вызвана необоснованным решением украинского президента Владимира Зеленского. И именно он должен найти способ урегулирования ситуации.

"Я сказал ему, что именно он несет ответственность за поиск путей снижения этой напряженности. Худшей идеей было бы пытаться заручиться внутренней поддержкой в Украине путем эскалации враждебности между Украиной и Польшей. Это просто неприемлемо. Я бы гораздо больше хотел, чтобы наша безопасность основывалась на хороших отношениях с соседями, в частности с Украиной. Сейчас мы ждем шага со стороны Украины", – сообщил политик.

Премьер Польши также вновь связал вопрос европейской интеграции Украины с решением сложных исторических вопросов. "Не может быть Европейского Союза без примирения и не может быть примирения без исторической правды. Украина должна это понять", – заявил Туск.

В то же время глава польского правительства добавил, что Варшава продолжит последовательно выступать за дальнейшую поддержку Украины в ее войне с Россией.

Как сообщал OBOZ.UA, у Польши есть основания быть недовольной присвоением почетного названия героев УПА одному из подразделений украинских Сил спецопераций – с учетом исторических событий, заявил министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский.

Однако реакция на это со стороны президента Польши Кароля Навроцкого была неадекватной: его решение лишить своего украинского коллегу Владимира Зеленского ордена Белого Орла стало унижением для главы Украины. Своими необдуманными действиями Навроцкий лишил себя возможности вести диалог с Киевом.

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