Стубб окончательно узаконил ввоз ядерного оружия на территорию Финляндии: что это означает

Президент Финляндии Александр Стубб подписал ранее принятые парламентом поправки к закону о ядерной энергетике страны. Указанные поправки разрешают импорт, транспортировку, поставку и хранение ядерного оружия на территории Финляндии.

Видео дня

Принятые поправки вступят в силу уже 1 июля 2026 года. Таким образом, предложение финского правительства PLM/2026/75 окончательно одобрено.

О чем идет речь

Закон о ядерной энергетике был принят в Финляндии ещё в 1987 году. Он запрещал ввоз, изготовление и хранение ядерного оружия на территории этого государства.

Однако в правительственном пояснении к поправкам к закону отмечается, что "в Европу вернулись масштабные и длительные военные действия", а "оперативная обстановка в сфере обороны Финляндии нестабильна и труднопредсказуема, и ситуация с безопасностью может быстро ухудшиться". Причем первоочередным фактором такого ухудшения признана соседняя страна Россия.

"В ответ на ухудшение ситуации с безопасностью Финляндия решила подать заявку на членство в НАТО, оборонном альянсе, сдерживание и оборона которого в конечном итоге основываются на ядерном оружии", – отмечается в пояснении.

Отдельно финское правительство подчеркивает: "Война в Украине показала, что Россия готова идти на значительные риски независимо от потерь, что создает нестабильность в соседних с Финляндией регионах".

"Риторика России в отношении ядерного оружия в последнее время значительно обострилась. Во время вторжения России в Украину руководство агрессоров неоднократно прибегало к угрозам применением ядерного оружия, провело "обновление" своей доктрины ядерного оружия и т. д.", – отмечается в пояснительном документе.

Что предшествовало

Всего несколько дней назад парламент Финляндии проголосовал за законопроект, разрешающий импорт, транспортировку, поставку и хранение ядерного оружия на территории страны в случае необходимости для национальной обороны. Решение поддержали 125 законодателей, тогда как против высказались 61.

Во время презентации предложенных законодательных изменений правительство Финляндии подчеркивало, что предложения направлены на усиление сдерживания в условиях более непредсказуемой ситуации в сфере безопасности. В то же время официально подчеркивалось, что страна не планирует размещать ядерное оружие на своей территории в мирное время.

Министр обороны Финляндии Антти Хакканен заявил, что новый закон укрепляет обороноспособность государства и позволяет в полной мере использовать механизмы ядерного сдерживания НАТО для защиты страны. Он назвал это решение необходимым для национальной безопасности.

Почему это важно

Финляндия также рассматривает возможность присоединения к инициативе президента Франции Эммануэля Макрона по расширению "французского ядерного зонтика" — ядерного сдерживания в Европе. Однако окончательное решение по этому вопросу ожидается только осенью.

Как сообщал OBOZ.UA, Россия приступила к строительству новой военной базы недалеко от финской границы (вблизи Петрозаводска в Республике Карелия). По оценкам экспертов, после завершения работ на объекте могут разместить до шести тысяч солдат, что станет лишь частью масштабного наращивания российского военного присутствия вдоль границ НАТО.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!