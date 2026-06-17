У границ РФ может появиться ядерное оружие: какая страна отменила запрет на размещение

Финляндия приняла решение, которое может существенно изменить её оборонную политику на фоне обострения ситуации с безопасностью в Европе. Страна отменила запрет на размещение ядерного оружия, что приближает её нормативную базу к стандартам НАТО.

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Решение принято на фоне роста напряженности вблизи границ с Россией. Об этом сообщает Bloomberg .

Финский парламент проголосовал за законопроект, разрешающий импорт, транспортировку, поставку и хранение ядерного оружия на территории страны в случае необходимости для национальной обороны. Решение поддержали 125 депутатов, против высказались 61.

Правительство Финляндии отмечает, что изменения направлены на усиление сдерживания в условиях более непредсказуемой ситуации в сфере безопасности. В то же время официально подчеркивается, что страна не планирует размещать ядерное оружие на своей территории в мирное время.

Министр обороны Финляндии Антти Хакканен заявил, что новый закон укрепляет обороноспособность государства и позволяет в полной мере использовать механизмы ядерного сдерживания НАТО для защиты страны. Он назвал это решение необходимым для национальной безопасности.

Закон также приводит финские правила в соответствие со стандартами других стран-членов НАТО, к которому Финляндия присоединилась в 2023 году после начала полномасштабного вторжения России в Украину. Таким образом, Хельсинки продолжает интеграцию в оборонную систему Альянса.

На этом фоне европейские государства пересматривают свои подходы к политике сдерживания из-за неопределенности в отношении дальнейших действий России и долгосрочных гарантий безопасности со стороны США. Несмотря на заявления о сохранении ядерной защиты, в ряде стран активизируются дискуссии об укреплении собственных оборонных возможностей.

Финляндия также рассматривает возможность присоединения к инициативе президента Франции Эммануэля Макрона по расширению французского ядерного сдерживания в Европе. Окончательное решение по этому вопросу ожидается осенью.

Известно, что голосование в парламенте сопровождалось активными дебатами. Часть оппозиционных сил раскритиковала правительство, заявив об отсутствии широкого политического консенсуса по столь деликатному вопросу безопасности.

Как сообщал OBOZ.UA, Россия приступила к строительству новой военной базы недалеко от финской границы. По оценкам экспертов, после завершения работ на объекте могут разместиться от 4 до 6 тысяч военнослужащих, что станет частью масштабного наращивания российского военного присутствия вдоль границ НАТО.

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