Решение Пентагона приостановить некоторые поставки оружия в Украину стало неожиданностью даже для союзников Трампа – Politico

Решение Министерства обороны США о приостановке военной помощи Украины застало врасплох даже близких союзников американского президента Дональда Трампа. Странным и неожиданным решением Пентагона были потрясены даже те, кто обычно подробно получал информацию о таких вопросах, включая членов Конгресса, чиновников Госдепартамента и ключевых европейских союзников.

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Неожиданный шаг Пентагона вызвал обеспокоенность и разочарование, в том числе среди ведущих республиканцев. Об этом говорится в материале Politico.

Пауза в поставках военной помощи Украине была инициирована политическим директором Пентагона Элбриджем Колби и узким кругом советников. Американские чиновники пошли на такой шаг в связи с опасениями, что некоторые запасы оружия в США подходят к концу.

Даже союзники президента Трампа были разочарованы этим шагом и обвинили чиновников Пентагона в том, что они продвигали эту идею, не уведомив об этом остальную часть администрации или других лиц. Они отметили, что решение прекратить поставки оружия в Украину, по-видимому, было принято без должной координации внутри администрации после масштабных сокращений Совета национальной безопасности, в результате которых некогда могущественный политический орган сократился до размеров, составляющих лишь малую часть его прежнего размера.

Конгрессмен-республиканец Майкл Маккол заявил, что Пентагон, вероятно, принял решение о приостановке поставок оружия, даже не уведомив об этом госсекретаря Марок Рубио. По его словам, это свидетельствует о внутренних разногласиях в Белом доме.

Член палаты представителей Брайан Фицпатрик (республиканец от Пенсильвании), входящий в комитет по разведке, направил Трампу письмо с просьбой провести экстренный брифинг в Белом доме и Министерстве обороны по поводу приостановки военной помощи, которая была одобрена при администрации Байдена.

Другой американский чиновник на условиях анонимности заявил, что решение Пентагона было нескоординированным и застало Госдепартамент врасплох. Два других официальных лица США заявили, что руководство Пентагона не запрашивало никаких данных от Госдепартамента, посольства США в Киеве или команды спецпредставителя Украины Кита Келлога, прежде чем отозвать партию критически важного оружия, которая уже находилась на территории Польши.

Напомним, что генеральный секретарь НАТО Марк Рютте осудил решение Белого дома о прекращении части военной помощи Украине. Впрочем, он понимает стремление администрации США заниматься прежде всего собственными интересами.

Ранее стало известно о том, что Соединенные Штаты приостановили поставки зенитных ракет и некоторых других боеприпасов в Украину. Соответствующее решение принял руководитель политического отдела Пентагона Элбридж Колби после анализа имеющихся арсеналов ведомства, что вызвало обеспокоенность из-за уменьшения запасов артиллерийских снарядов, ракет противовоздушной обороны и высокоточных боеприпасов.

Как сообщал OBOZ.UA, 27 июня президент Дональд Трамп общался с представителями СМИ в Овальном кабинете. Там ему снова задали вопрос относительно отправки ракет к системам ПВО Patriot Украине. Американский лидер не исключил, что может это сделать.

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