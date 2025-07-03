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Решение Пентагона приостановить некоторые поставки оружия в Украину стало неожиданностью даже для союзников Трампа – Politico

Алексей Лютиков
Новости политики
2 минуты
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Дональд Трамп

Решение Министерства обороны США о приостановке военной помощи Украины застало врасплох даже близких союзников американского президента Дональда Трампа. Странным и неожиданным решением Пентагона были потрясены даже те, кто обычно подробно получал информацию о таких вопросах, включая членов Конгресса, чиновников Госдепартамента и ключевых европейских союзников.

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Неожиданный шаг Пентагона вызвал обеспокоенность и разочарование, в том числе среди ведущих республиканцев. Об этом говорится в материале Politico.

Пауза в поставках военной помощи Украине была инициирована политическим директором Пентагона Элбриджем Колби и узким кругом советников. Американские чиновники пошли на такой шаг в связи с опасениями, что некоторые запасы оружия в США подходят к концу.

Даже союзники президента Трампа были разочарованы этим шагом и обвинили чиновников Пентагона в том, что они продвигали эту идею, не уведомив об этом остальную часть администрации или других лиц. Они отметили, что решение прекратить поставки оружия в Украину, по-видимому, было принято без должной координации внутри администрации после масштабных сокращений Совета национальной безопасности, в результате которых некогда могущественный политический орган сократился до размеров, составляющих лишь малую часть его прежнего размера.

Конгрессмен-республиканец Майкл Маккол заявил, что Пентагон, вероятно, принял решение о приостановке поставок оружия, даже не уведомив об этом госсекретаря Марок Рубио. По его словам, это свидетельствует о внутренних разногласиях в Белом доме.

Член палаты представителей Брайан Фицпатрик (республиканец от Пенсильвании), входящий в комитет по разведке, направил Трампу письмо с просьбой провести экстренный брифинг в Белом доме и Министерстве обороны по поводу приостановки военной помощи, которая была одобрена при администрации Байдена.

Другой американский чиновник на условиях анонимности заявил, что решение Пентагона было нескоординированным и застало Госдепартамент врасплох. Два других официальных лица США заявили, что руководство Пентагона не запрашивало никаких данных от Госдепартамента, посольства США в Киеве или команды спецпредставителя Украины Кита Келлога, прежде чем отозвать партию критически важного оружия, которая уже находилась на территории Польши.

Решение Пентагона приостановить некоторые поставки оружия в Украину стало неожиданностью даже для союзников Трампа – Politico

Напомним, что генеральный секретарь НАТО Марк Рютте осудил решение Белого дома о прекращении части военной помощи Украине. Впрочем, он понимает стремление администрации США заниматься прежде всего собственными интересами.

Ранее стало известно о том, что Соединенные Штаты приостановили поставки зенитных ракет и некоторых других боеприпасов в Украину. Соответствующее решение принял руководитель политического отдела Пентагона Элбридж Колби после анализа имеющихся арсеналов ведомства, что вызвало обеспокоенность из-за уменьшения запасов артиллерийских снарядов, ракет противовоздушной обороны и высокоточных боеприпасов.

Как сообщал OBOZ.UA, 27 июня президент Дональд Трамп общался с представителями СМИ в Овальном кабинете. Там ему снова задали вопрос относительно отправки ракет к системам ПВО Patriot Украине. Американский лидер не исключил, что может это сделать.

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