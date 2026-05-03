Крысиный яд в детском питании: полиция Австрии задержала подозреваемого

Полиция Австрии задержала 39-летнего мужчину, который подозревается в деле об отравлении детского питания средством для борьбы с крысами. Недавно стало известно, что опасное вещество было помещено в баночки продукции для детей HiPP.

Видео дня

Об этом сообщает RTE. Сейчас правоохранители проводят расследование.

В прошлом месяце в Австрии, Чехии и Словакии правоохранители безопасно изъяли пять банок детского питания немецкого бренда HiPP с ядом, не допустив их использования. Еще одну, шестую банку, которая, по предварительным данным, могла находиться в Австрии, до сих пор не удалось найти.

"Сегодня нам удалось арестовать подозреваемого, 39-летнего мужчину", – сказал представитель полиции восточной земли Бургенланд, где была найдена отравленная банка, однако отказался предоставлять дополнительную информацию.

В то же время газета Kronen Zeitung сообщила, что подозреваемого задержали в федеральной земле Зальцбург, которая расположена вблизи границы с Германией.

Хотя компания HiPP официально не раскрывала деталей шантажа связанным с отравлением, австрийское издание Die Presse писало, что в марте компания получила электронное письмо с требованием оплатить 2 миллиона евро в течение шести дней. Однако это письмо заметили только через две недели после завершения указанного срока.

Позже в HiPP объяснили, что сообщение поступило на электронный адрес группы, который проверяют нечасто.

Что предшествовало

Яд для борьбы с крысами (зоокумарин) оказался в стеклянных баночках детского питания HiPP из-за неизвестных шантажистов. Преступники прислали на e-mail компании письмо с угрозами и требованиями и, вероятно, подмешали зоокумарин в несколько емкостей.

Особым сигналом тревоги является наличие на дне белой наклейки с красным кругом – именно так преступники промаркировали продукцию, в которую подмешали опасное вещество.

Известно, что одну из поддельных 190-граммовых баночек "Моркови с картофелем" от HiPP нашел покупатель в супермаркете. Он сообщил о подозрении на загрязнение. Первоначальный токсикологический тест показал, что в продукт был добавлен яд для крыс.

Как сообщал OBOZ.UA, на Львовщине зафиксировали вспышку острой кишечной инфекции среди дошкольников. В течение нескольких дней в больницу попали воспитанники одного детсада с характерными симптомами отравления.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!