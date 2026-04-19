В Австрии обнаружили яд в детском питании: как распознать опасные банки
В Австрии, в одной из банок детского питания HiPP был обнаружен яд для крыс (зоокумарин). Это подтвердилось после отзыва продукта из более 1000 супермаркетов Spar из-за опасений относительно их безопасности.
Об этом сообщает газета The Guardian. Австрийская полиция заявила, что образец с одной из 190-граммовых банок детского питания с морковью и картофелем, о которых сообщил один из покупателей, дал положительный тест на яд для крыс.
Что известно
В субботу, 18 апреля пресс-служба HiPP заявила, что нельзя исключать, что в банки с морковью и картофелем было добавлено опасное вещество.
"Согласно нашим текущим данным, эта критическая ситуация связана с внешним преступным вмешательством, которое влияет на канал распространения Spar Austria", – цитирует газета заявление производителя.
Начальные лабораторные тесты аналогичных банок, изъятых полицией в Чехии и Словакии, показали наличие зоокумарина. В заявлении не было приведено никаких дополнительных подробностей.
Как распознать такую банку
Полиция также заявила, что австрийские власти были проинформированы о риске после расследований в Германии. Они не предоставили никаких дополнительных подробностей.
Представитель Spar сообщил агентству Reuters в субботу, что отзыв продукции был мерой предосторожности, который состоялся в 1500 австрийских магазинах.
Spar и HiPP посоветовали покупателям не употреблять содержимое банок, приобретенных в супермаркетах, добавляя, чтопокупателям вернут деньги за купленные товары. В то же время австрийские правоохранители посоветовали покупателям как распознать такие банки:
- найти наклейку с красным кругом на дне;
- осмотреть крышку (она должна быть открытой, поврежденной, без защитной пломбы или иметь необычный запах);
- тщательно вымыть руки (если банку брали в руки).
