В Австрии обнаружили яд в детском питании: как распознать опасные банки

В Австрии, в одной из банок детского питания HiPP был обнаружен яд для крыс (зоокумарин). Это подтвердилось после отзыва продукта из более 1000 супермаркетов Spar из-за опасений относительно их безопасности.

Об этом сообщает газета The Guardian. Австрийская полиция заявила, что образец с одной из 190-граммовых банок детского питания с морковью и картофелем, о которых сообщил один из покупателей, дал положительный тест на яд для крыс.

Что известно

В субботу, 18 апреля пресс-служба HiPP заявила, что нельзя исключать, что в банки с морковью и картофелем было добавлено опасное вещество.

"Согласно нашим текущим данным, эта критическая ситуация связана с внешним преступным вмешательством, которое влияет на канал распространения Spar Austria", – цитирует газета заявление производителя.

Начальные лабораторные тесты аналогичных банок, изъятых полицией в Чехии и Словакии, показали наличие зоокумарина. В заявлении не было приведено никаких дополнительных подробностей.

Как распознать такую банку

Полиция также заявила, что австрийские власти были проинформированы о риске после расследований в Германии. Они не предоставили никаких дополнительных подробностей.

Представитель Spar сообщил агентству Reuters в субботу, что отзыв продукции был мерой предосторожности, который состоялся в 1500 австрийских магазинах.

Spar и HiPP посоветовали покупателям не употреблять содержимое банок, приобретенных в супермаркетах, добавляя, чтопокупателям вернут деньги за купленные товары. В то же время австрийские правоохранители посоветовали покупателям как распознать такие банки:

найти наклейку с красным кругом на дне;

осмотреть крышку (она должна быть открытой, поврежденной, без защитной пломбы или иметь необычный запах);

(она должна быть открытой, поврежденной, без защитной пломбы или иметь необычный запах); тщательно вымыть руки (если банку брали в руки).

Напомним, в Ивано-Франковске двое малолетних детей попали в реанимацию из-за отравления неизвестными веществами. Ребят госпитализировали в тяжелом состоянии, поместив несовершеннолетних под постоянное наблюдение врачей.

Как сообщал OBOZ.UA, во Львовской области зафиксировали вспышку острой кишечной инфекции среди дошкольников. В течение нескольких дней в больницу попали воспитанники одного детсада с характерными симптомами отравления.

