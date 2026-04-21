'Стали жертвой шантажа': в HiPP сделали заявление после обнаружения крысиного яда в детском питании

Яд для борьбы с крысами (зоокумарин) оказался в стеклянных баночках детского питания HiPP из-за неизвестных шантажистов. Преступники прислали на e-mail компании письмо с угрозами и требованиями и, вероятно, подмешали зоокумарин в несколько емкостей.

Пять из них уже нашли в трех соседних странах: Австрии, Чехии и Словакии. Впрочем шестая загрязненная банка все еще может находиться в обороте на территории Австрии; по состоянию на 20 апреля ее поиски продолжались, передает SPIEGEL.

Что известно об инциденте

"HiPP стал жертвой вымогательства", – объявила европейская компания в понедельник.

Она базируется в Пфаффенгофене-ан-дер-Ильме, расположенном между Мюнхеном и Ингольштадтом (ФРГ). В Германии за это дело отвечает криминальная полиция и прокуратура Ингольштадта; там создана специальная следственная группа "Glas" ("Стекло"). Расследование происшествия также проводится правоохранителями Австрии.

Конкретного подозреваемого, очевидно, пока нет. Личности шантажистов (или шантажиста) еще не установлены.

"Инцидент никак не связан с качеством или производством HiPP. Наши системы производства, качества и контроля полностью невредимы...

Вымогатель прислал нам сообщение на неперсонализированный общий почтовый ящик, который мы проверяем через длительный промежуток времени в рамках наших стандартных процедур. Сразу после того, как нам стало известно об этом, мы уведомили полицию и органы власти, а также создали внутреннюю кризисную команду", – заявила пресс-служба HiPP.

В полиции Верхней Баварии подчеркнули, что пять банок детского питания с ядом были конфискованы перед употреблением, поэтому пострадавших нет. Потенциально загрязненной считается еще одна порция, и она, скорее всего, находится где-то в Австрии.

Как проверить безопасность детского питания

Общественности посоветовали обращаться в местную полицию в случае обнаружения чего-то необычного на упаковках HiPP.

Правоохранители объяснили: безопасные баночки должны быть герметично закрытыми, то есть крышечка при первом открывании должна прокручиваться с характерным звуком-щелчком. Также стоит обратить внимание на наличие посторонних запахов

Особым сигналом тревоги является наличие на дне белой наклейки с красным кругом – именно так преступники промаркировали продукцию, в которую подмешали зоокумарин.

Известно, что одну из поддельных 190-граммовых баночек "Моркови с картофелем" от HiPP нашел покупатель в супермаркете. Он сообщил о подозрении на загрязнение. Первоначальный токсикологический тест показал, что в продукт был добавлен яд для крыс.

Австрийские власти в поисках шестой потенциально опасной банки обыскивают больницы, дома престарелых и детские сады. Это подтвердил Гельмут Марбан, представитель Управления государственной полиции Бургенланда. По его словам, власти также повышают осведомленность среди своих коллег за рубежом: многие венгры ездят в соседний Бургенланд и делают там покупки.

Следователи хотят предотвратить употребление отравленной пищи, а также надеются найти дополнительные доказательства, чтобы поймать виновных.

Группа Spar превентивно сняла соответствующую продукцию Hipp со своих полок в минувшие выходные, в частности из магазинов группы на севере Италии, в Венгрии и других соседних странах.

