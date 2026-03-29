Тошнота и боль в животе: на Львовщине в садике отравились дети, их госпитализировали

На Львовщине зафиксировали вспышку острой кишечной инфекции среди дошкольников. В течение нескольких дней в больницу попали воспитанники одного садика с характерными симптомами отравления. Медики оценивают их состояние как средней тяжести.

Сейчас специалисты уже устанавливают источник инфекции. О ситуации сообщили в Центре контроля и профилактики болезней.

Инцидент произошел в Шептицком районе Львовской области. В период с 27 по 29 марта 2026 года в инфекционное отделение Сокальской районной больницы госпитализировали восьмерых детей.

У всех пациентов зафиксировано одинаковые симптомы: тошнота, рвота, боль в животе и диарея. Предварительно медики диагностируют острую кишечную инфекцию.

Эпидемиологи установили, что все дети посещали один и тот же дошкольное учреждение в городе Сокаль и питались там.

Сейчас специалисты проводят эпидемиологическое расследование. В частности:

- опрашивают детей и их родителей относительно потребленных продуктов;

- анализируют условия приготовления пищи в заведении;

- отбирают образцы пищевых продуктов и воды для лабораторных исследований;

- проверяют соблюдение санитарных норм.

К проверкам также привлечены специалисты Госпродпотребслужбы.

