Коснется всех: Мадьяр объявил о проверке доходов венгерских политиков за последние 20 лет

Премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр объявил, что правительство подготовило и "незамедлительно направляет в парламент" законопроект о введении масштабных проверок имущественного положения государственных чиновников. Проверки будут проводить налоговая и таможенная администрации Венгрии; в первую очередь они будут проверять, соответствует ли образ жизни чиновников их задекларированным доходам и декларациям о состоянии. Если нет – в отношении таких должностных лиц будут возбуждаться отдельные расследования и уголовные дела.

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По словам Мадяра, налоговики будут изучать и сравнивать декларации и образ жизни чиновников "за последние 20 лет". При этом проверки будут проводиться как в отношении действующих чиновников, так и в отношении тех, кто был уволен в течение последних пяти лет. Более того, налоговики имеют право проверять "всех людей, проживающих вместе" с должностными лицами.

Что сказал Мадяр

В первую очередь такие проверки будут проведены в отношении "всех членов парламента", нынешних и бывших министров, включая премьер-министров (то есть в отношении самого Мадьяра и его предшественника Виктора Орбана), а также государственных секретарей и всех сотрудников правительства.

По словам Мадьяра, налоговики "получат все необходимые полномочия для проведения детальных расследований финансового положения политиков".

Будут проверять, в частности:

всю недвижимость;

банковские счета;

интересы компаний;

страховые полисы;

инвестиции;

"те прочие активы, которые ранее могли не быть раскрыты".

Как будут наказывать

В любом случае налоговики будут лишь "оценивать возможные риски". Но если будут выявлены уголовные преступления, налоговики будут готовить предварительное дело, которое будут передавать в прокуратуру и полицию для дальнейших следственных действий и уголовного преследования.

Кроме того, правительство отдельно "введет механизм публичного раскрытия информации". Правда, обнародовать будут имена только тех лиц, у которых обнаружат неуплаченные налоги на сумму не менее 5 миллионов форинтов (707 тысяч гривен по текущему курсу, – OBOZ.UA.).

Кого это касается

Мадьяр отдельно подчеркнул, что с особой тщательностью будут проверять "действующих политиков" (венгерский премьер использовал определение "политики", поскольку в первую очередь речь идет о народных избранниках в парламенте), а также бывших чиновников, работавших во время премьерства Орбана.

Напомним: действующий министр иностранных дел Венгрии уже подала уголовное заявление против бывшего главы ведомства Петера Сийарто и его команды. Речь идет о регулярном использовании дорогих частных самолетов вместо запланированных рейсов в течение последних четырех лет – министр Анита Орбан заявила, что проверка выявила значительную разницу в стоимости таких поездок.

В Венгрии уже объявили о создании нового государственного органа, который будет заниматься возвратом незаконно присвоенных бюджетных средств. Речь идет прежде всего о средствах, использованных во время многолетнего правления Виктора Орбана.

Как сообщал OBOZ.UA, в Украине также начинаются проверки госслужащих в центральных органах исполнительной власти – там,"где существуют высокие коррупционные риски".

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