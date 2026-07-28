В Венгрии создали агентство по возврату незаконно присвоенных государственных средств режимом Орбана: как это будет работать

В Венгрии объявили о создании нового государственного органа, который будет заниматься возвратом незаконно присвоенных бюджетных средств. Речь идет прежде всего о средствах, использованных в ходе многолетнего правления Виктора Орбана.

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Новую структуру называют ключевым инструментом в борьбе с коррупцией в стране. Об этом сообщает Bloomberg.

Новый орган с широкими полномочиями

Венгерские законодатели одобрили создание Национального агентства по возврату активов, выполнив одно из главных предвыборных обещаний премьер-министра Питера Мадьяра. Новый орган должен стать центральным звеном в процессе привлечения к ответственности чиновников периода правления Виктора Орбана.

Агентство получило значительно более широкие полномочия, чем аналогичные структуры в других странах Европы. Оно сможет брать на себя расследование коррупционных дел, иметь доступ к конфиденциальной финансовой информации, а также налагать значительные штрафы — до 5 миллиардов форинтов за препятствование правосудию.

Кроме того, структура будет иметь право не только расследовать преступления, но и преследовать подозреваемых в суде, подавать гражданские иски о возврате активов и даже временно брать под контроль компании, подозреваемые в незаконном использовании государственных средств.

Контекст коррупционных скандалов

Создание агентства происходит на фоне критики Венгрии со стороны международных организаций. За время правления Орбана страна оказалась на последнем месте среди государств Европейского Союза в индексе восприятия коррупции Transparency International.

Из-за обеспокоенности уровнем коррупции Европейский Союз ранее приостановил финансирование Венгрии на миллиарды евро. В то же время за последние годы в стране сформировались крупные бизнес-группы, связанные с окружением Орбана, которые получали значительные государственные ресурсы.

Премьер-министр Питер Мадьяр подчеркнул масштабность антикоррупционных реформ и сравнил их с международным опытом.

"Мы избавляем Венгрию от влияния коррупционной системы так же решительно, как Италия боролась с мафией", — заявил он.

Правительство ожидает, что новое агентство позволит не только вернуть значительные объемы средств в бюджет, но и укрепить доверие к государственным институтам, а также возобновить сотрудничество с европейскими партнерами.

Как сообщал OBOZ.UA, в партии бывшего премьер-министра Венгрии Виктора Орбана "Фидес" заявили, что 21 июля следователи провели обыски в ее офисах, где размещены серверы партии. В "Фидес" назвали эти действия политически мотивированными и обвинили новое правительство в попытке ликвидировать её деятельность.

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