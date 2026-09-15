Пользовался дорогостоящими частными авиаперелетами: Венгрия проводит расследование в отношении Сиярто

Министр иностранных дел Венгрии во вторник заявила, что подала заявление об уголовном преследовании в отношении бывшего главы ведомства Петера Сиярто и его команды. Речь идет о регулярном использовании дорогостоящих частных самолетов вместо запланированных рейсов в течение последних четырех лет.

Видео дня

По данным Reuters, министр Анита Орбан заявила, что проверка выявила значительную разницу в стоимости таких поездок. По её словам, в 2022–2026 годах они в среднем обходились почти в шесть раз дороже, чем аналогичные перелёты бизнес-классом на регулярных рейсах.

Вопрос расходов

Анита Орбан обнародовала заявление в видео, которое во вторник опубликовала в Facebook. Она сказала, что в документах и материалах проверки не обнаружили признаков того, что при организации поездок Сиярто и его команда учитывали возможность экономии средств.

"Начиная с 2022 года, они регулярно переходили на использование чартерных частных самолетов или самолетов армии для поездок министра Сиярто и его делегации", – сказала она.

По словам министра, такие перелеты за четыре года обошлись в среднем почти на 4 млрд форинтов, или около 12,6 млн долларов, дороже, чем поездки регулярными рейсами бизнес-класса.

Выводы проверки

Анита Орбан заявила, что установленные в ходе расследования факты могут свидетельствовать о ненадлежащем управлении государственными средствами, что привело к значительным убыткам. Она также указала на ответственность бывшего руководства министерства.

Заявление стало очередным результатом антикоррупционной кампании нового правительства Венгрии. Она проводится после победы Петера Мадяра на парламентских выборах в апреле, когда Виктор Орбан покинул пост премьер-министра после 16 лет пребывания у власти.

Представитель Виктора Орбана Берталан Хаваши отверг обвинения. В ответе агентству Reuters по электронной почте он заявил, что перелеты министра иностранных дел полностью соответствовали соответствующему правительственному постановлению.

"В последние годы зарубежные поездки Министерства иностранных дел и торговли организовывались с образцовой эффективностью", – сказал Хаваши. По его словам, Петер Сиярто заслуживает похвалы, а не политически мотивированных атак.

Как сообщал OBOZ.UA, в Венгрии объявили о создании нового государственного органа, который будет заниматься возвратом незаконно присвоенных бюджетных средств. Речь идет прежде всего о ресурсах, использованных во время многолетнего правления Виктора Орбана.

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