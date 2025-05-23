В России заговорили о новом раунде переговоров с Украиной, но отвергли идею о Ватикане

Министр иностранных дел страны-агрессора РФ Сергей Лавров заявил, что Ватикан является якобы "нереалистичным" вариантом как место для переговоров с Украиной. По его словам, "православные страны" якобы не могут коммуницировать на "католической площадке".

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В то же время Лавров анонсировал второй раунд переговоров с Киевом. Соответствующее заявление он выдал на посольской конференции в пятницу, 23 мая.

По словам главы МИД РФ, для Ватикана якобы некомфортно и немного "неэлегантно" принимать встречу двух "православных стран".

"Я хочу сказать, чтобы не тратили умственные способности на проработку вариантов, которые не очень реалистичны. Представьте себе Ватикан как место проведения переговоров, немножко это неэлегантно, я бы сказал. Когда православные страны будут на католической площадке обсуждать вопросы, касающиеся устранения первопричин", – выдал Лавров.

Он добавил, что одна из таких "первопричин" – это курс на якобы "уничтожение" якобы "украинской православной церкви", имея в виду запрет лояльного Кремлю Московского патриархата в Украине.

Глава МИД России также сообщил, что второй раунд переговоров точно будет, это подтвердила и украинская сторона, однако сроки еще не определены.

Лавров добавил, что работа РФ над меморандумом, о котором договорились на первом этапе переговоров в Стамбуле, находится в "продвинутой стадии".

"И мы в любом случае передадим украинцам этот меморандум, как и договорились, и будем рассчитывать, что они сделают", – сказал он.

Как сообщал OBOZ.UA, 22 мая в Bloomberg со ссылкой на источники рассказали, что РФ пытается подавить инициативы по проведению переговоров в Ватикане. Одной из причин является позиция РПЦ, которая поддерживает войну Путина и считает Католическую церковь исторической соперницей в Украине.

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