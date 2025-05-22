Ватикан продолжает молчать о возможных переговорах между Украиной и РФ – Reuters

Папа Римский Лев XIV, вероятно, предложил провести переговоры о завершении войны между страной-агрессором РФ и Украиной в Ватикане. Однако ни он сам, ни чиновники Святого Престола публично все еще не говорили об этом.

Видео дня

Этот факт делает перспективы проведения мирных переговоров в Ватикане неопределенными. Об этом пишет Reuters.

Журналисты отмечают, что Ватикан не делал публичных заявлений по этому вопросу с тех пор, как президент США Дональд Трамп впервые предложил идею проведения переговоров в Ватикане после телефонного разговора с российским диктатором Владимиром Путиным 20 мая. Премьер-министр Италии Джорджия Мелони со своей стороны заверила, что Папа Римский Лев во время разговора с ней подтвердил свою готовность провести такие переговоры.

В то же время пресс-служба Ватикана отказалась комментировать звонок или предоставлять информацию о том, что сказал Папа.

Чиновник Ватикана на условиях анонимности сказал журналистам, что Ватикан придерживается общей политики открытости для проведения переговоров по прекращению любого глобального конфликта, но осторожен, чтобы не показаться слишком предвзятым по отношению к одной из воюющих сторон.

Итальянский ученый, профессор университета Вилланова в Пенсильвании, Массимо Фаджоли предположил в комментарии изданию, что существуют опасения, чтобы время перехода от одного понтификата к другому Ватикан "не стал политизированным".

"Интересно отметить, что в то время, когда папский переход все еще продолжается… Главы правительств разных стран, в том числе Италии, пытаются оказать давление на Ватикан, чтобы тот принял участие в мирных переговорах, которые ни к чему не привели за последние три года", – сказал он.

Издание напомнило, что Лев XIV сказал, что Ватикан может выступить в качестве посредника в глобальных конфликтах в своей речи 14 мая, не упоминая конкретно Украину или Россию. Два дня спустя главный дипломатический представитель Ватикана заявил, что Папа подчеркнул "готовность" Ватикана провести переговоры, в том числе между Россией и Украиной.

"Мы всегда говорили, мы всегда повторяли обеим сторонам – мы доступны, если вы хотите встретиться, Святой Престол, Ватикан может быть хорошим местом, со всей необходимой осмотрительностью", – сказал кардинал Пьетро Паролин.

Как сообщал OBOZ.UA, встреча президента Украины Владимира Зеленского с Папой Римским Львом XIV в Ватикане в день интронизации стала исключением из правил. Ранее не было принято, чтобы понтифик в этот день принимал иностранных лидеров. Однако наш президент с первой леди были удостоены такой чести.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!