КНДР испытала крылатую ракету перед поездкой Трампа в Южную Корею: президент США отреагировал

В Северной Корее провели очередные ракетные испытания. Запуск новой стратегической крылатой ракеты был осуществлен накануне визита президента США Дональда Трампа в Южную Корею.

Ракета класса "море-земля" пролетела боле двух часов и поразила заданную цель в Желтом море. Об этом сообщает северокорейские пропагандистское агентство KNCA.

Ким Чен Ын продолжает бряцать оружием

За очередным испытанием ракеты наблюдали заместитель председателя Центрального военного совета КНДР Пак Чон Чон, член Центрального военного совета Ким Чен Сик, генеральный директор Ракетного управления КНДР Чан Чан Ха, заместитель командующего вооружением Военно-морских сил КНДР и инженеры корабельных систем вооружения. Стоит отметить, что в этот раз диктатор Ким Чен Ын не присутствовал во время ракетных испытаний.

Крылатые ракеты, модифицированные для запуска с корабля, стартовали вертикально и пролетели более 7800 секунд по заданному маршруту над Желтым морем, поразив цель. Руководство КНДР заявило, что ракету испытали с целью "расширения сферы применения средств военного сдерживания".

Кроме того, в КНДР не скрывали, что запустили ракету, чтобы показать "непрерывную проверку надёжности различных средств стратегического наступления и демонстрацию их возможностей противнику". Также в Северной Корее по результатам испытания ракеты заявили, что "ответственной миссией и долгом является постоянное ужесточение боевого потенциала в области ядерного оружия".

Реакция Трампа на запуск ракеты

Американский президент позже отреагировал на запуск ракет КНДР и прокомментировал возможную встречу с диктатором Северной Кореи. Своим заявлением Трамп дал понять, что не увидел в поведении КНДР ничего нового, ведь они "десятилетиями запускают ракеты".

"Ну, я не знаю. Он (Ким Чен Ын, – ред.) запускает ракеты десятилетиями, не правда ли? У меня всегда были очень хорошие отношения с ним. Так что, знаете, в какой-то момент мы встретимся. В какой-то момент мы займемся Северной Кореей", – сказал Трамп.

Позже президент Соединенных Штатов проинформировал журналистов, что ему не удалось согласовать встречу с северокорейским диктатором в ходе азиатского турне.

Напомним, диктатор Ким Чен Ын заявил, что дружба Северной Кореи и России достигла "исторического пика", является "непобедимой и будет длиться вечно". Отношения между Пхеньяном и Москвой якобы стали теснее "в кровавых сражениях" против украинских воинов на Курщине.

Как писал OBOZ.UA, ранее в Главном управлении разведки Министерства обороны Украины сообщили, что северокорейские солдаты продолжают участвовать в войне, находясь на территории России. Кроме прочего, они занимаются инженерным оборудованием оборонительных позиций.

