Китай тайно строит ядерные объекты в отдаленных горных долинах - медиа

Китай расширяет сеть ядерных объектов в горных районах провинции Сычуань. Спутниковые снимки зафиксировали новые строительства и модернизацию инфраструктуры на протяжении последних лет.

Об этом говорится в материале американского издания The New York Times, которое проанализировало спутниковые изображения и экспертные оценки. Издание приводит слова специалистов по геопространственной разведке, которые считают, что зафиксированные изменения свидетельствуют об ускоренном наращивании ядерного потенциала Китая.

"Есть эволюция на всех этих объектах, но в целом изменения заметно ускорились, начиная с 2019 года", – заявил эксперт Ренни Бабиарц.

Новые объекты в горах

По данным журналистов, одна из площадок расположена в долине Цзитун. Там инженеры возвели новые бункеры и защитные валы. На снимках видно комплекс с большим количеством трубопроводов, что может свидетельствовать о работе с опасными материалами.

Другой участок – Пиньтун – имеет двойное ограждение. Эксперты предполагают, что именно там могут изготавливать металлические сердечники для ядерных боеголовок, которые содержат плутоний. Главное здание комплекса модернизировали: добавили новые вентиляционные отверстия и системы отвода тепла. Рядом продолжается дополнительное строительство.

Над входом на территорию Пиньтуна размещен большой лозунг лидера Китая Си Цзиньпина, который видно даже из космоса.

Масштабы и оценки

По оценке Пентагона, по состоянию на конец 2024 года Китай имел более 600 ядерных боеголовок. В США считают, что к 2030 году их количество может вырасти до 1000.

Бывший чиновник Госдепартамента США Мэтью Шарп отметил, что без реального диалога сложно предсказать дальнейшее развитие ситуации. "Без настоящего диалога на эти темы трудно сказать, куда все движется, и для меня это опасно", – сказал он.

Американская сторона также публично обвинила Китай в проведении скрытых испытаний ядерных взрывных устройств, якобы противоречащих глобальному мораторию. Пекин эти обвинения отверг. Эксперты в то же время отмечают, что оценить характер зафиксированных работ только по спутниковым снимкам непросто.

Историческая подоплека

Большинство объектов в Сычуани были созданы еще в 1960-х годах в рамках проекта "Третий фронт", инициированного Мао Цзэдуном. Тогда Китай переносил стратегические производства в глубь страны, опасаясь ударов со стороны США или СССР.

В 1980-х годах, после снижения напряжённости, часть объектов сократили или закрыли. Однако примерно семь лет назад, по словам экспертов, темпы модернизации резко возросли. Кроме Сычуани, Китай развивает и другие ядерные площадки, в частности большой лазерный исследовательский центр в городе Мяньян.

Ранее OBOZ.UA сообщал, 5 февраля, завершается действие СНВ-III (New START) – Договора между Россией и США о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений. Он предусматривал взаимное сокращение Москвой и США арсеналов развернутых стратегических ядерных вооружений. По данным медиа, это событие впервые со времен холодной войны может дать толчок глобальной гонке ядерных вооружений.

Также напомним, 22 июня 2020 года Китай якобы провел секретные испытания ядерного оружия. Информации об этом ранее не было; ее обнародовали Соединенные Штаты на конференции по разоружению в Женеве (Швейцария).

