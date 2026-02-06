США обвинили Китай в тайных ядерных испытаниях: в Пекине ответили

22 июня 2020 года Китай якобы провел секретные испытания ядерного оружия. Информации об этом ранее не было; ее обнародовали Соединенные Штаты на конференции по разоружению в Женеве (Швейцария).

Как передает Reuters, в пятницу, 6 февраля, на следующий день после окончания договора СНВ-III, заместитель госсекретаря Соединенных Штатов по вопросам контроля над вооружениями Томас ДиНанно озвучил обвинения:

"Я могу сообщить, что правительство США знает о проведении Китаем испытаний ядерных взрывов, в частности о подготовке к испытаниям с запланированной мощностью в сотни тонн".

Американская сторона утверждает, что китайские военные пытались скрыть эту деятельность и "запутывали ядерные взрывы", потому что "признавали, что эти испытания нарушают обязательства" Пекина касательно ЯО.

"КНР использовала "развязку" – метод снижения эффективности сейсмического мониторинга, чтобы скрыть свою деятельность от мира", – сказал Томас ДиНанно.

Реакция Пекина

Посол Китая по вопросам разоружения Шэнь Цзянь не ответил на обвинения американского чиновника напрямую, но заявил, что его государство "всегда действовало благоразумно и ответственно" по ядерным вопросам.

"Китай отмечает, что США продолжают в своих заявлениях раздувать так называемую китайскую ядерную угрозу. Китай решительно выступает против таких ложных нарративов", – сказал он.

Дипломат взамен обвинил Соединенные Штаты: "Они (то есть США. – Ред.) являются виновниками обострения гонки вооружений".

Реакция международного сообщества

Дипломаты на конференции отметили, что обвинения Вашингтона являются новыми и вызывают беспокойство. КНР, как и США, подписала, но не ратифицировала Договор о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ). Добавим: Россия подписала и ратифицировала этот документ, но отозвала свое решение в 2023 году.

Роберт Флойд, председатель руководящего органа договора, базирующегося в Вене, сказал, что международная система мониторинга ДВЗЯИ "не обнаружила ни одного события, соответствующего характеристикам взрыва во время испытания ядерного оружия" в июне 2020-го. Дальнейший детальный анализ не изменил этих выводов, заявил он.

Дэрил Кимбалл, директор Ассоциации по контролю над вооружениями, сообщил, что Соединенные Штаты должны передать любые достоверные доказательства того, что Россия или Китай проводят секретные ядерные испытания, и провести технические переговоры с Пекином и Москвой.

"Любое возобновление США испытаний в ответ на такие обвинения было бы не только технически ненужным, но и бессмысленным и контрпродуктивным, поскольку это спровоцирует цепную реакцию ядерных испытаний другими государствами, имеющими ЯО", – объяснил Кимбалл.

Что предшествовало

Российско-американский Договор о стратегическом наступательном вооружении регулировал два крупнейших национальных ядерных арсенала и был основным документом, сдерживающим ядерную гонку.

Он ограничивал количество носителей на уровне 800 единиц (из которых только 700 могут быть развернуты, то есть установлены на носителях и готовы к применению), а боезарядов – на уровне 1550 единиц. Соглашение также предусматривало регулярные проверки и создание Двусторонней консультативной комиссии, которая собиралась дважды в год.

Обе стороны были недовольны этим документом на 100%, поэтому его не продлили. Срок действия СНВ-III закончился 5 февраля 2026 года.

Как писал OBOZ.UA, заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев попытался напугать Запад ядерной зимой в связи с завершением действия СНВ-III. Он поделился кадром фэнтезийного сериала "Игра престолов" с подписью "Зима близко".

