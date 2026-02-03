На этой неделе впервые со времен холодной войны может начаться глобальная гонка ядерных вооружений: что происходит

В четверг, 5 февраля, завершается действие СНВ-III (New START) – Договора между Российской Федерацией и Соединенными Штатами Америки о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений. Он предусматривал взаимное сокращение Москвой и США арсеналов развернутых стратегических ядерных вооружений.

Как пишет Politico, это событие впервые со времен холодной войны может дать толчок глобальной гонке ядерных вооружений. Россия сделала первые предложения по возобновлению договора в сентябре, но администрация Дональда Трампа официально не отреагировала, говорят два информированных источника.

Договор СНВ-III был заключен в 2010 году – подписантами стали Дмитрий Медведев и Барак Обама. Документ ограничивал количество развернутых ракет, бомбардировщиков и боеголовок, способных нести ядерное оружие, которые могли иметь как США, так и Россия.

"Вероятное расторжение соглашения происходит в особо напряженное время. Россия и Китай расширяют свои стратегические арсеналы, а Кремль угрожает применить ядерное оружие против Украины", – сказано в статье.

Какова позиция США и России

По словам источников медиа, министерство обороны США провело серию внутренних встреч с целью подготовки к ситуации после окончания действия договора СНВ-III, хотя не ясно, что именно на них обсуждалось.

"Нас ждет очень неопределенный путь. Если Трамп и Путин не придут в ближайшее время к какому-то согласию, вполне вероятно, что Россия и США начнут оснащать свои ракеты большим количеством боеголовок", – сказал Дарил Кимбол, исполнительный директор Ассоциации по контролю над вооружениями.

Стоит отметить, что в течение последнего десятилетия Россия значительно расширила свой арсенал средней дальности, способный нести ядерное оружие. Речь идет, например, о ракетах "Орешник", которые страна-агрессор использовала в войне против Украины. Тем временем Китай более чем вдвое увеличил размер своего ядерного арсенала, тогда как США сократили количество некоторых систем, способных нести ядерное оружие.

Арсенал Штатов быстро стареет – в нем есть оружие, которому более 50 лет. Россия же уже начала модернизацию, разрабатывая новые системы вооружения, такие как морской аппарат "Посейдон" и гиперзвуковое оружие, которые не подпадали бы под ограничения нового договора СНВ.

Президент Дональд Трамп отмечал, что хотел бы заключить новое соглашение, но добавил, что хочет, чтобы к нему присоединился Китай. А сентябрьское предложение российского диктатора Владимира Путина от сентября предусматривало продление срока действия нового договора СНВ еще на год, хотя и делало невозможным инспекции вооружения.

Путин также потребовал, чтобы Великобритания и Франция приняли участие в следующем договоре. Обе страны могут запускать ядерные ракеты с подводных лодок или использовать истребители для доставки ядерного оружия, но не имеют в своем арсенале наземных межконтинентальных баллистических ракет.

"Сейчас именно то время, когда определенные формы каналов коммуникации и меры по обеспечению прозрачности были бы особенно ценными. Россия приостановила такую деятельность, а Китай последовательно отказывается участвовать в контроле над вооружениями", – сказала Хизер Уильямс, директор Проекта по ядерным вопросам в Центре стратегических и международных исследований.

Пентагон переадресовал этот вопрос в Белый дом. Трамп "определит дальнейший курс в сфере контроля над ядерным оружием, о чем он сообщит в соответствующее время", заявили там.

В январе президент США заявлял, что он сможет заключить лучшее соглашение. "Если срок действия закончится, то срок действия закончится. Мы просто заключим лучшее соглашение", – сказал он.

В Конгрессе бьют тревогу

Некоторые законодатели-демократы начали бить тревогу за несколько дней до окончания срока действия договора. Несколько из них внесли законопроекты, направленные на то, чтобы сделать политикой США поиск переговорных шагов для сокращения количества и важности ядерного оружия.

Законопроект также предлагает запретить ядерные испытания – шаг, которым угрожал Трамп, – что, вероятно, делает этот документ обреченным в Конгрессе, контролируемом Республиканской партией.

"Если мы позволим СНВ-III прекратить действие без замены или продления, мы вступим в новый ужасный мир, которого не видели десятилетиями: мир без ограничений по ядерным арсеналам двух крупнейших ядерных держав", – заявил член Палаты представителей США Джон Гараменди (демократ от Калифорнии), один из соавторов законопроекта.

Ожидается новая гонка вооружений?

Учитывая все описанное выше, Пентагону, возможно, придется приложить усилия, чтобы найти новые способы противодействия наращиванию военного потенциала России и Китая. Союзники Америки также могут действовать так же, хотя и не в партнерстве с США.

Впервые за десятилетия Европа также может присоединиться к гонке вооружений и распространять или наращивать количество ядерного оружия. Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил на прошлой неделе, что союзники начали обсуждать создание совместного "ядерного зонтика" на континенте.

Премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон также заявил, что начал переговоры с Францией и Великобританией – единственными ядерными державами континента – по развитию дополнительных ядерных возможностей для Европы.

Эксперты ожидают, что отреагирует и китайский лидер Си Цзиньпин. "Это лишь поощрит китайцев ускорить их и без того тревожное стратегическое наращивание", – сказал Дарил Кимбол.

Как сообщал OBOZ.UA, в Соединенных Штатах Америки ученые перевели символические "Часы Судного дня" на рекордно близкое к полуночи время. Стрелки хронометра перевели с 89 до 85 секунд.

Среди причин такого решения исследователи отметили: войну в Украине, которая повышает риск ядерной эскалации, окончание срока действия договора между РФ и США об ограничении ядерных арсеналов, возможное размещение оружия в космосе, рост количества вооруженных конфликтов в мире, ослабление международных механизмов безопасности и дипломатии.

