Китай начал специальную морскую операцию против Тайваня: подробности

Китай на востоке от Тайваня начал морскую "специальную операцию по контролю за морским движением". Согласно официальному сообщению властей страны, целью операции является "осуществление морской административной юрисдикции" Китая и "защита национальных интересов".

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Сообщение властей обнародовал поздно вечером 6 июня телерадиовещатель КНР Xinhua. Операция проводится на фоне переговоров Японии и Филиппин, которые якобы "нарушают территориальный суверенитет Китая и его морские права и интересы", отмечают аналитики.

Официальная позиция

Что первого июня Китай массово отправил суда собственной береговой охраны на "правоохранительные патрули" на восток Тайваня. Никаких официальных сообщений по этому поводу в КНР не делалось.

В сообщении Xinhua о начавшейся 6 июня операции утверждается, что она проводится "министерством транспорта Китая в координации с администрациями морской безопасности провинций Фуцзянь и Гуандун, Центром поддержки навигации в Восточнокитайском море и Бюро спасения в Восточнокитайском море".

Целью операции определены"полная реализация юрисдикции Китая в сфере морского административного правопорядка", а также"усиление возможностей контроля за движением судов в ключевых водах".

Конечно, целями также названы"обеспечение безопасности морского движения" и"защита национальных прав и интересов".

Переговоры Японии и Филиппин

Во время недавнего визита президента Филиппин в Японию две страны сделали совместное заявление, в котором объявили о начале переговоров по делимитации исключительной экономической зоны и континентального шельфа между странами. Район делимитации находится к востоку от острова Тайвань (на карте ниже).

В МИД Китая официально заявили, что попытка Японии и Филиппин обойти Китай и начать переговоры о делимитации морских провинций "является серьезным нарушением Конвенции ООН и других международных законов и основных норм, регулирующих международные отношения".

Это также "серьезно нарушает морские права и интересы" Китая, и Пекин этого не позволит, отметили во внешнеполитическом ведомстве КНР.

Китай настаивает, что Тайвань и весь "континентальный шельф" "имеет исключительную китайскую экономическую зону".

Что предшествовало

Как сообщал OBOZ.UA, у американского президента Дональда Трампа уверены, что уже в течение следующих пяти лет Китай может напасть на Тайвань. Причем риск такого вторжения "существенно возрос" именно после визита президента США к китайскому лидеру, считают в ближайшем окружении американского лидера.

Сам Трамп после встречи с Си сделал ряд заявлений относительно Тайваня. Он сообщил, что еще "еще не решил" вопрос с выделением военной помощи острову, а также раскритиковал власти на Тайване, которые выступают за независимость.

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