'Это немного сложная проблема'': Трамп объяснил свою позицию по Тайваню. Видео

Президент США Дональд Трамп сделал ряд заявлений по Тайваню после встречи с китайским лидером Си Цзиньпином. Он сообщил, что еще "не решил" вопрос с выделением военной помощи острову на 14 млрд долларов, а также раскритиковал тех на Тайване, кто выступает за независимость.

Видео дня

Такие заявления Трамп сделал в эфире Fox News, фрагменты интервью публикует Clash Report. Он также призвал тайваньских производителей микрочипов переносить производство в США.

Заявления Трампа относительно Тайваня

Когда интервьюер спросил у Трампа, должны ли жители Тайваня чувствовать себя более или менее защищенными после его встречи с Си Цзиньпинем, президент США ответил, что они должны чувствовать себя "нейтрально".

По его словам, политика США в отношении Тайваня "не изменилась".

"Нет, ничего не изменилось. Скажу вот что: я не хочу, чтобы кто-то объявлял независимость, а нам пришлось преодолеть 9 500 миль, чтобы воевать. Я этого не хочу. Я хочу, чтобы они успокоились. Я хочу, чтобы Китай успокоился", – заявил президент США.

В этом, как выглядит из слов Трампа, его стремления совпадают с тем, чего хочет глава КНР Си Цзиньпин, ведь Китай "не хочет, чтобы это место — назовем его так, потому что никто не знает, как его определить — стало независимым".

Он добавил, что еще не решил, предоставят ли Штаты Тайваню новый транш военной помощи на 14 млрд долларов. В то же время Трамп раскритиковал те силы в Тайване, которые стремятся к независимости, потому что"хотят вступить в войну и считают, что за ними стоят Соединенные Штаты".

"Я еще не одобрил это. Посмотрим, что будет. Могу одобрить, а могу и нет. Но мы не стремимся к войнам... Если оставить все, как есть, думаю, Китай с этим согласится. Мы не хотим, чтобы кто-то говорил: "Давайте станем независимыми, потому что Соединенные Штаты нас поддерживают", понимаете?" – сказал президент США.

Приостановку помощи Тайваню Трамп назвал "хорошим козырем в переговорах" с Пекином.

Трамп также считает, что в случае военных действий между Китаем и Тайванем остров не имеет никаких шансов.

"Если посмотреть на шансы, Китай — это очень, очень мощная, большая страна. А это очень маленький остров. Подумайте об этом; он находится в 59 милях. Мы — за 9 500 миль. Это немного сложная проблема", – подчеркнул президент США.

Кроме того, Трамп заговорил о том, что Тайвань "украл" у Штатов производство микрочипов.

"Если посмотреть на историю, Тайвань развился потому, что у нас были президенты, которые не знали, что, черт возьми, они делают. Если бы ввели пошлины на чипы, отрасль бы не выросла. Все крутилось вокруг Intel и наших производителей чипов, да? Они украли нашу индустрию чипов. Я в течение многих лет постоянно подчеркивал: они просто-напросто воровали наши чипы. Если бы тогдашний президент четко заявил: "Мы немедленно введем 100% пошлину на все чипы из Тайваня", мы бы точно не потеряли наши позиции. К сожалению, мы полностью потеряли эту индустрию", – сказал он.

Теперь же президент США грезит тем, чтобы отобрать у Тайваня тот "козырь", благодаря которому остров важен для всего мира и который сдерживает КНР от военной операции против него.

"Сделаю заявление: пусть все, кто производят чипы на Тайване, переедут в Америку. Это лучшее решение... Ситуация напряженная, это бесспорно. К нам приходит немало тайваньских производителей чипов. Ожидаем, что к концу моего срока мы будем контролировать 40, 50, 55 процентов мирового рынка, а думаю, даже больше", – заявил глава США, которые, напомним, являются союзником Тайваня.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее Трамп заявил, что обсуждал с Си Цзиньпином войну в Украине. Американский лидер подчеркнул, что оба политика заинтересованы в урегулировании войны. Он добавил, что до последнего массированного обстрела РФ все шло якобы "хорошо".

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!