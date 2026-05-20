Когда Китай может напасть на Тайвань: советники Трампа назвали сроки

Уже в течение следующих пяти лет Китай может напасть на Тайвань. Риск такого вторжения "существенно возрос" после визита президента США Дональда Трампа к китайскому лидеру Си Цзиньпиню, считают в ближайшем окружении американского лидера.

Об этом пишет Axios, ссылаясь на советников Трампа. Последние утверждают, что хотя сам Трамп был "доволен роскошью и гостеприимством" встречи, "фактические замечания Си резко контрастировали с гостеприимной атмосферой".

Что говорят у Трампа

"Си больше не позиционирует Китай как развивающееся государство, а ставит его наравне с Соединенными Штатами. Поэтому он пытался заявить, что Тайвань принадлежит Китаю", – цитирует издание одного из советников Трампа.

По словам последнего, именно встреча лидеров США и Китая "существенно повысила вероятность того, что вопрос Тайваня будет непосредственно вынесен на стол переговоров в течение следующих пяти лет".

"Такие голоса в лагере Трампа свидетельствуют о том, что недавняя встреча не принесла дипломатических успехов, а лишь усилила потенциал возможного кризиса", – отмечает Ахіоѕ, издание, контролируемое главным американским переговорщиком Стивом Уиткоффом.

Почему это важно

Для американцев Тайвань остается одним из ключевых поставщиков электроники – причем такой, которой у США нет.

"У нас нет никаких шансов быть экономически готовыми (к вторжению Китая в Тайвань, –OBOZ.UA). Цепочка поставок полупроводников в США далеко не самодостаточна. Самой насущной проблемой для американских компаний и экономики в целом является именно цепь поставок полупроводников", – цитирует издание неназванного советника Трампа.

Первоначально Соединенные Штаты зависят от тайваньской фирмы TSMC, которая производит чипы, необходимые для искусственного интеллекта. Эксперты издания отмечают, что если Китай вторгнется на Тайвань, "крах американской цепи поставок нанесет фатальный удар по американской индустрии ИИ и национальной экономике".

Что предшествовало

Ранее Трамп, после встречи с Си сделал ряд заявлений относительно Тайваня. Он сообщил, что еще "не решил" вопрос с выделением военной помощи острову, а также раскритиковал тех на Тайване, кто выступает за независимость.

Как сообщал OBOZ.UA, вправительстве Тайваня настаивают на продолжении поставок оружия от Соединенных Штатов Америки, утверждая, что оно является ключевым фактором сдерживания потенциальной агрессии от Китая. Причем эти заявления основываются на американском Законе об отношениях с Тайванем, который позиционирует Тайбэй как военного союзника Вашингтона.

