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Куда поехать в Европе, чтобы посмотреть на древние руины: топ 4 городов

Елена Былим
Путешествия
4 минуты
42
Таормина в Италии
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В Европе есть немало мест, где любители античной истории могут увидеть руины, не отправляясь в самые популярные туристические центры. Среди таких направлений называют французский Ним, португальскую Эвору, болгарский Пловдив и испанскую Мериду.

Как отмечает Travel Off Path, в этих городах сохранились римские амфитеатры, храмы, театры, мосты и остатки древних укреплений. В то же время они остаются менее очевидным выбором для туристов, чем Рим или Афины.

Ним, Франция

Ним может похвастаться значительным количеством памятников римской эпохи. Главная местная достопримечательность – арена возрастом около 2000 лет, построенная примерно в конце I века. Сооружение очень хорошо сохранилось, а его центральная площадка и сегодня используется для проведения концертов и других масштабных мероприятий.

Ним, Франция.

Еще одной важной достопримечательностью Нима является Мезон Карре – римский храм начала I века, сохранившийся практически без значительных повреждений. Недалеко от города расположен Пон-дю-Гар – многоуровневый римский акведук через реку Гар, у которого находится галечный берег. Таким образом, поездка в Ним позволяет совместить осмотр античной архитектуры с отдыхом на природе.

Эвора, Португалия

Эвора расположена примерно в полутора часах езды на поезде от Лиссабона, в португальском регионе Алентежу. Город компактный, а его главной исторической достопримечательностью считается Римский храм Эворы, которому почти 2000 лет. Он входит в число наиболее хорошо сохранившихся античных римских памятников Португалии.

Эвора, Португалия.

Храм иногда называют храмом Дианы, однако это утверждение не подтверждается археологическими данными: исследователи связывают сооружение с императорским культом и, возможно, с императором Августом. От древнего здания сохранились монументальный гранитный подиум и ряды рифлёных коринфских колонн, которые стоят прямо посреди средневековой части города.

Рядом расположен кафедральный собор в романско-готическом стиле со смотровой террасой, откуда открывается панорама Эворы и окрестностей.

Пловдив, Болгария

Пловдив – один из древнейших непрерывно заселенных городов Европы, хотя утверждение о его абсолютном первом месте в этом списке вызывает споры. Второй по величине город Болгарии фактически объединяет в одном пространстве памятники разных эпох – от греко-римских сооружений до византийских храмов, османских мечетей и домов болгарского Возрождения.

Пловдив, Болгария.

Город расположен на семи холмах, а одной из его самых известных достопримечательностей является античный театр. На склоне сохранились ряды мраморных зрительских мест и реконструированная сцена, где и по сей день проводятся летние спектакли и концерты. Еще одно примечательное сооружение – римский стадион начала II века, значительная часть которого сегодня скрыта под современной застройкой улицы князя Александра I.

Исторические следы можно найти и на холме Небет-Тепе. Здесь сохранились остатки поселения эпохи халколита и укреплений, которые в разные периоды перестраивали фракийцы, римляне, византийцы и средневековые правители.

Небет-Тепе.

Именно сочетание памятников различных цивилизаций делает Пловдив особенным направлением для тех, кто хочет увидеть многослойную историю Европы.

Мерида, Испания

Мерида расположена на западе Испании, ближе к Португалии, чем к Мадриду. Город был основан в 25 году до нашей эры при правлении императора Августа для ветеранов Кантабрийских войн. Несмотря на удаленность от самых популярных туристических маршрутов страны, Мерида отличается большим количеством римских памятников.

Мерида, Испания.

Среди них – один из наиболее хорошо сохранившихся римских театров на территории бывшей Испании. За сценой возвышаются два яруса коринфских колонн, а каменные ряды для зрителей вновь заполняются во время ежегодных летних фестивалей. Еще одно знаковое сооружение – Пуэнте-Романо, древний гранитный мост через реку Гвадиана.

Пуэнте-Романо.

Мост ведет прямо к Алькасабе – исламской крепости, построенной Омейядами в 835 году. При её строительстве были использованы фрагменты римских стен и повторно применена римская и римско-вестготская каменная кладка. Крепость напоминает о периоде, когда значительная часть современной Испании входила в состав мусульманского аль-Андалуса, и относится к древнейшим сохранившимся исламским укреплениям Пиренейского полуострова.

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