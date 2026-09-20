Куда поехать в Европе, чтобы посмотреть на древние руины: топ 4 городов

В Европе есть немало мест, где любители античной истории могут увидеть руины, не отправляясь в самые популярные туристические центры. Среди таких направлений называют французский Ним, португальскую Эвору, болгарский Пловдив и испанскую Мериду.

Видео дня

Как отмечает Travel Off Path, в этих городах сохранились римские амфитеатры, храмы, театры, мосты и остатки древних укреплений. В то же время они остаются менее очевидным выбором для туристов, чем Рим или Афины.

Ним, Франция

Ним может похвастаться значительным количеством памятников римской эпохи. Главная местная достопримечательность – арена возрастом около 2000 лет, построенная примерно в конце I века. Сооружение очень хорошо сохранилось, а его центральная площадка и сегодня используется для проведения концертов и других масштабных мероприятий.

Еще одной важной достопримечательностью Нима является Мезон Карре – римский храм начала I века, сохранившийся практически без значительных повреждений. Недалеко от города расположен Пон-дю-Гар – многоуровневый римский акведук через реку Гар, у которого находится галечный берег. Таким образом, поездка в Ним позволяет совместить осмотр античной архитектуры с отдыхом на природе.

Эвора, Португалия

Эвора расположена примерно в полутора часах езды на поезде от Лиссабона, в португальском регионе Алентежу. Город компактный, а его главной исторической достопримечательностью считается Римский храм Эворы, которому почти 2000 лет. Он входит в число наиболее хорошо сохранившихся античных римских памятников Португалии.

Храм иногда называют храмом Дианы, однако это утверждение не подтверждается археологическими данными: исследователи связывают сооружение с императорским культом и, возможно, с императором Августом. От древнего здания сохранились монументальный гранитный подиум и ряды рифлёных коринфских колонн, которые стоят прямо посреди средневековой части города.

Рядом расположен кафедральный собор в романско-готическом стиле со смотровой террасой, откуда открывается панорама Эворы и окрестностей.

Пловдив, Болгария

Пловдив – один из древнейших непрерывно заселенных городов Европы, хотя утверждение о его абсолютном первом месте в этом списке вызывает споры. Второй по величине город Болгарии фактически объединяет в одном пространстве памятники разных эпох – от греко-римских сооружений до византийских храмов, османских мечетей и домов болгарского Возрождения.

Город расположен на семи холмах, а одной из его самых известных достопримечательностей является античный театр. На склоне сохранились ряды мраморных зрительских мест и реконструированная сцена, где и по сей день проводятся летние спектакли и концерты. Еще одно примечательное сооружение – римский стадион начала II века, значительная часть которого сегодня скрыта под современной застройкой улицы князя Александра I.

Исторические следы можно найти и на холме Небет-Тепе. Здесь сохранились остатки поселения эпохи халколита и укреплений, которые в разные периоды перестраивали фракийцы, римляне, византийцы и средневековые правители.

Именно сочетание памятников различных цивилизаций делает Пловдив особенным направлением для тех, кто хочет увидеть многослойную историю Европы.

Мерида, Испания

Мерида расположена на западе Испании, ближе к Португалии, чем к Мадриду. Город был основан в 25 году до нашей эры при правлении императора Августа для ветеранов Кантабрийских войн. Несмотря на удаленность от самых популярных туристических маршрутов страны, Мерида отличается большим количеством римских памятников.

Среди них – один из наиболее хорошо сохранившихся римских театров на территории бывшей Испании. За сценой возвышаются два яруса коринфских колонн, а каменные ряды для зрителей вновь заполняются во время ежегодных летних фестивалей. Еще одно знаковое сооружение – Пуэнте-Романо, древний гранитный мост через реку Гвадиана.

Мост ведет прямо к Алькасабе – исламской крепости, построенной Омейядами в 835 году. При её строительстве были использованы фрагменты римских стен и повторно применена римская и римско-вестготская каменная кладка. Крепость напоминает о периоде, когда значительная часть современной Испании входила в состав мусульманского аль-Андалуса, и относится к древнейшим сохранившимся исламским укреплениям Пиренейского полуострова.

OBOZ.UA предлагает узнать о вертикальном китайском городе, который настолько узкий, что пройти по его улицам практически невозможно.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.