"Укрзалізниця" запустила новый поезд по важному маршруту: сколько стоят билеты
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"Укрзалізниця" запустила новый поезд между одними из крупнейших поездов запада страны – Киевом и Луцком. Рейсы запланированы на 25-27 сентября. Билеты же на поезд уже поступили в продажу – и на рейс 25 июля из Киева в Луцк стоят 1 284 грн.
Об этом сообщили в самой "Укрзалізниці". Там отметили:
- поезд получил номер 755/756;
- на рейсы выйдет поезд "Интерсити".
"Он... позволит пассажирам отправиться в путешествие из Киева к Волыни. И обратно на выходные", – говорится в сообщении.
Расписание нового поезда
Поезд будет отправляться из Киева в 07:26. Прибытие в Луцк – 13:00.
Отправление из Луцка – в 16:17. Прибытие в Киев – 21:41.
На маршруте предусмотрены остановки на ряде станций. В частности, в:
- Фастове;
- Бердичеве;
- Шепетовке;
- Здолбунове;
- Ривне.
Сколько стоят билеты на новый поезд
Стоимость же билетов на поезд зависит от ряда параметров. В частности:
- даты отправления;
- направления.
К примеру, на рейс 25 июля со Львова в Ривне они стоят :
- в 1 класс – 1 284 грн;
- во 2 класс – 426 грн.
Где купить билеты
- В кассах вокзалов.
- Через приложение "Укразалізниці".
Такая же цена установлена на рейс из Луцка в Киев.
Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, в Киеве начали курсировать четыре временных ночных автобуса от центрального железнодорожного вокзала для перевозки пассажиров в жилые районы столицы. Они курсируют во время комендантского часа – с 1:00 до 5:00, в частности для пассажиров поездов, прибывающих в Киев в этот период.
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