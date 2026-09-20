"Укрзалізниця" запустила новый поезд по важному маршруту: сколько стоят билеты

"Укрзалізниця" запустила новый поезд между одними из крупнейших поездов запада страны – Киевом и Луцком. Рейсы запланированы на 25-27 сентября. Билеты же на поезд уже поступили в продажу – и на рейс 25 июля из Киева в Луцк стоят 1 284 грн.

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Об этом сообщили в самой "Укрзалізниці". Там отметили:

поезд получил номер 755/756;

на рейсы выйдет поезд "Интерсити".

"Он... позволит пассажирам отправиться в путешествие из Киева к Волыни. И обратно на выходные", – говорится в сообщении.

Расписание нового поезда

Поезд будет отправляться из Киева в 07:26. Прибытие в Луцк – 13:00.

Отправление из Луцка – в 16:17. Прибытие в Киев – 21:41.

На маршруте предусмотрены остановки на ряде станций. В частности, в:

Фастове;

Бердичеве;

Шепетовке;

Здолбунове;

Ривне.

Сколько стоят билеты на новый поезд

Стоимость же билетов на поезд зависит от ряда параметров. В частности:

даты отправления;

направления.

К примеру, на рейс 25 июля со Львова в Ривне они стоят :

в 1 класс – 1 284 грн;

во 2 класс – 426 грн.

Где купить билеты

В кассах вокзалов.

Через приложение "Укразалізниці".

Такая же цена установлена на рейс из Луцка в Киев.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, в Киеве начали курсировать четыре временных ночных автобуса от центрального железнодорожного вокзала для перевозки пассажиров в жилые районы столицы. Они курсируют во время комендантского часа – с 1:00 до 5:00, в частности для пассажиров поездов, прибывающих в Киев в этот период.

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