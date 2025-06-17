Иран запустил новую волну ракет по Израилю, Трамп призвал эвакуироваться из Тегерана. Все подробности (обновляется)

В ночь на вторник, 17 июня, Иран снова запустил ракеты в сторону Израиля. Людей призвали пройти в укрытие, израильские военные перехватывали цели и наносили ответные удары.

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О ходе событий информируют в Армии обороны Израиля, а также иранские и израильские СМИ. OBOZ.UA следит за ситуацией в регионе в режиме онлайн.

02:00 – Президент США Дональд Трамп в ночь на вторник, 17 июня, призвал всех эвакуироваться из иранской столицы Тегерана. Он отметил, что это надо сделать "немедленно".

01:15 – Министр обороны США Пит Хегсет заявил, что он поручил "развертывание дополнительных возможностей" в регионе Ближнего Востока. "Защита американских войск является нашим главным приоритетом, и эти развертывания имеют целью усилить нашу оборонительную позицию в регионе", – отметил он.

00:40 – В нескольких районах Израиля прозвучали сирены. "В настоящее время ЦАХАЛ работает над перехватом и нанесением ударов там, где это необходимо для устранения угрозы", – сообщали в Армии обороны Израиля.

Уже в 00:42 населению разрешили покидать безопасные места.

00:00 – Девятая волна иранских атак на Израиль началась и продлится до рассвета, сообщили иранские СМИ со ссылкой на представителя Корпуса стражей исламской революции.

20:40 – Армия обороны Израиля подтвердила, что вечером 16 июня атаковала здание иранской государственной телерадиовещательной компании IRIB в Тегеране. СМИ Ирана заявляют о 16 погибших.

18:30 – Израиль нанес новые удары по Ирану. Под обстрелом оказались окрестности Тегерана; одной из целей атаки было телевидение иранского режима.

О предыдущих событиях вы можете узнать в нашей хронике по ссылке.

Как сообщал OBOZ.UA, в результате ракетной атаки Ирана на израильский город Бат-Ям 14 июня погибла семья из Одессы из пяти человек. Они приехали на лечение.

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