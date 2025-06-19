Трамп одобрил план атаки на Иран, но еще не отдал окончательного приказа - WSJ

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп сообщил своим высокопоставленным помощникам, что он одобряет планы военного удара по Ирану, но пока ожидает. В частности, Трамп не спешит с принятием силового вмешательства, потому что надеется, что Тегеран откажется от своей ядерной программы.

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Об этом пишет The Wall Street Journal, ссылаясь на свои источники в окружении Трампа. Издание добавляет, что возможной целью для военных США может быть иранский объект по обогащению урана Фордоу, но он расположен под горой и "военными экспертами считается недоступным".

Указанный ядерный объект можно поразить лишь "мощнейшими бомбами", уточняет издание.

Хотя официально Трамп о решении нанести удар по Ирану не объявлял, в последние дни американские военные наращивали свои силы на Ближнем Востоке. Так, третий эсминец ВМС США уже вошел в восточную часть Средиземного моря, а вторая авианосная ударная группа США направляется в Аравийское море.

Хотя Пентагон заявил, что наращивание военной мощи имеет исключительно оборонительный характер, оно свидетельствует, что Трамп "готовится присоединиться к израильским атакам на Иран", считают эксперты WSJ.

Но это может быть и соответствующей тактикой Трампа давления на Иран, чтобы заставить его пойти на уступки, также предполагает издание.

Сутками ранее на прямой вопрос журналистов относительно своего решения Трамп уклонился от ответа.

"Я могу это сделать, я могу это и не делать", – буквально сказал он и добавил, что "следующая неделя, а возможно, и меньше недели", все прояснит.

Также WSJ напоминает, что Израиль и Иран продолжают обмен огнем и, по последним данным, количество убитых в Иране уже превысило 450 человек, а в Израиле в результате иранских ударов погибли 24 человека.

Как сообщал OBOZ.UA, Трамп еще 17 июня потребовал "безусловной капитуляции" Ирана, заявив о полном контроле в воздушном пространстве страны. Он добавил, что аятолла Али Хаменеи, верховный лидер Исламской республики, является "легкой целью", но пока никто не будет его убивать.

На фоне интенсификации военных действий израильтян Али Хаменеи был эвакуирован в подземный бункер на северо-востоке Тегерана. Укрытие расположено в районе Лавизан и имеет усиленный уровень безопасности, предназначенный для высшего руководства страны в случае чрезвычайных ситуаций.

Военную операцию Израиль начал из-за так называемой ядерной программы Ирана. По данным израильской разведки, Иран якобы вплотную приблизился к созданию ядерного оружия, поэтому по иранским ядерным объектам была нанесена серия ударов.

Так или иначе, но Али Хаменеи может повторить судьбу бывшего диктатора Ирака Саддама Хусейна, которого казнили через повешение. Хаменеи, как и Хусейн, выбрал путь против государства Израиль, заявил ранее израильский министр обороны Исраэль Кац.

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