Иранский 'Орешник'? Что известно о ракете 'Саджил', которой Тегеран атаковал Израиль. Фото и видео

Вечером в среду, 18 июня, Иран устроил очередную атаку на Израиль, однако в этот раз она состояла только из одной баллистической ракеты. Тегеран впервые запустил в боевых условиях двухступенчатую баллистическую ракету средней дальности "Саджил" (Sejjil).

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Об этом объявил Корпус стражей Исламской революции (КСИР), передает Tasnim. "Отдел по связям с общественностью КСИР в своем сообщении №11 объявил о начале двенадцатой волны операции "Честное обещание 3" с запуском сверхтяжелых двухступенчатых ракет "Саджил" с большим радиусом действия", – сказано в сообщении.

Тем временем израильский военный чиновник заявил, что эта ракета была успешно перехвачена средствами противовоздушной обороны. В сети публиковали кадры ее запуска с территории Ирана.

Отметим, что след в небе, который остался после пуска иранской ракеты, называется "космическая медуза". Это явление, связанное с запуском ракет, которое вызывается отражением солнечного света от газов, выбрасываемых ракетой-носителем на большой высоте утром или вечером в сумерках.

Что известно о ракете "Саджил"

"Саджил" является двухступенчатой твердотопливной системой, разработка которой началась в начале 2000-х годов в рамках иранской программы создания более мобильного и быстродействующего ракетного оружия. Основной целью создания этого семейства ракет было снижение зависимости от баллистических ракет на жидком топливе типа Shahab.

Ракета "Саджил" использует композитное твердое топливо, и в отличие от баллистической ракеты средней дальности (БРСД) "Шахаб-3", которая запускается только вертикально, "Саджил" может запускаться под переменным углом.

Считается, что "Саджил" представляет гораздо большую угрозу для потенциальных врагов Ирана, поскольку ракеты на твердом топливе могут быть запущены гораздо менее заметно, чем ракеты на жидком топливе, что затрудняет нанесение превентивного удара до запуска.

Характеристики ракеты "Саджил"

Длина – примерно 18 метров, диаметр – 1,25 метра, вес ракеты составляет 22-24 тонны. Дальность ракеты "Саджил" – 2000-2500 км, точность – до 50 метров, масса ее боевой части может колебаться от 500 до 1500 кг, а скорость входа в атмосферу составляет 12-14 Махов.

Пуск ракеты "Саджил-1" состоялся 12 ноября 2008 года. По данным CSIS Missile Threat, непонятно, существует ли независимый вариант ракеты "Саджил-2", или же это название является просто ссылкой Ирана на испытания 20 мая 2009 года оригинальной ракеты "Саджил". По одной из версий, "Саджил-2" – это усовершенствованная версия с лучшей точностью, скоростью и пониженной заметностью для радаров и спутников.

Также есть неподтвержденные сообщения о разработке ракеты "Саджил-3". Она будет иметь три ступени, максимальную дальность полета 4000 км и стартовый вес 38 тонн.

Ранее OBOZ.UA писал о том, что в 2023 году Министерство обороны Ирана представило новую баллистическую ракету "Хайбар". Иранские государственные СМИ заявляли, что новая разработка является "одной из самых совершенных ракет".

Заявленная дальность полета ракеты "Хайбар" составляет 2000 км, а масса осколочно-фугасной боевой части – 1500 кг.

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