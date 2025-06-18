США привели войска на Ближнем Востоке в состояние повышенной готовности: в Иране пригрозили последствиями

Американское командование привело войска в состояние повышенной готовности по всему Ближнему Востоку, в частности в ОАЭ, Иордании и Саудовской Аравии, опасаясь расширения войны. Всего в регионе дислоцировано более 40 тысяч американских военнослужащих.

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Между тем Иран уже подготовил ракеты и другую военную технику для ударов по базам США на Ближнем Востоке, если Америка присоединится к конфликту на стороне Израиля. Об этом пишет The New York Times со ссылкой на американских чиновников, которые ознакомились с отчетами разведки.

На данный момент известно, что США отправили в Европу около трех десятков самолетов-заправщиков, которые могут быть использованы для помощи истребителям, защищающим американские базы. Или же их могут применить для увеличения дальности полета бомбардировщиков, задействованных в "любом возможном ударе по иранским ядерным объектам".

Если Соединенные Штаты присоединятся к израильской кампании и нанесут удар по Фордо, ключевому иранскому ядерному объекту, поддерживаемые Ираном хуситы почти наверняка возобновят нападения на корабли в Красном море, заявили чиновники. Они добавили, что проиранские боевики в Ираке и Сирии, вероятно, попытаются атаковать американские базы в этих странах.

Другие официальные лица заявили, что в случае атаки Иран может начать минирование Ормузского пролива – эта тактика, направленная на то, чтобы прижать американские военные корабли в Персидском заливе.

Двое иранских чиновников признали, что Тегеран атакует американские базы на Ближнем Востоке, начиная с баз в Ираке, если Соединенные Штаты присоединятся к Израилю в войне. Иран также нацелился бы "на любые американские базы в арабских странах".

"Американские чиновники заявили, что Ирану не понадобится много подготовки для нападения на американские базы в регионе. Иранские военные имеют ракетные базы в пределах легкой ударной досягаемости от Бахрейна, Катара и Объединенных Арабских Эмиратов", – сказано в статье.

Как сообщал OBOZ.UA, по данным СМИ, президент США Дональд Трамп рассматривает вариант прямого участия американских военных в операции Израиля против Ирана. Предварительно, они могут присоединиться к ударам по иранским ядерным объектам.

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