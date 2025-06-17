'Тоже выбрал этот путь против государства Израиль': Кац заявил, что Хаменеи может повторить судьбу Хусейна

Верховный лидер Ирана Али Хаменеи может повторить судьбу бывшего диктатора Ирака Саддама Хусейна, которого казнили через повешение. Хаменеи, как и Хусейн, выбрал путь против государства Израиль.

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Такое заявление во вторник, 17 июня, сделал министр обороны Израиля Исраэль Кац на встрече с военными в Тель-Авиве. Его цитирует CNN.

"Я предостерегаю иранского диктатора от продолжения военных преступлений и ракетных обстрелов израильских граждан", – подчеркнул Кац.

Он напомнил Хаменеи судьбу правителя Ирака Саддама Хусейна, который также в свое время начал ракетную кампанию против Израиля.

"Он должен помнить, какой была судьба диктатора страны, граничащей с Ираном, который также выбрал этот путь против государства Израиль", – пригрозил Исраэль Кац аятолле.

Напомним, что Саддама Хусейна, который был президентом Ирака с 1979 года до своего свержения в 2003 году, приговорили к смертной казни через повешение после того, как он был признан виновным в преступлениях против человечности.

В 1980 году Хусейн начал войну против Ирана, а в 1991 году атаковал ракетами израильские территории во время Первой войны в Персидском заливе.

Ирано-иракская война длилась восемь лет и закончилась тупиком – без четкой победы одной из сторон. Кампания Ирака против Израиля длилась более месяца. Под давлением США Израиль тогда не ответил на ракетные атаки.

После вторжения Соединенных Штатов в Ирак в 2003 году Саддама Хусейна схватили, отдали под суд и казнили через повешение.

Напомним, что западные СМИ со ссылкой на свои источники сообщили, что у Израиля якобы был план ликвидировать верховного лидера Ирана аятоллу Али Хаменеи. Однако против выступил президент США Дональд Трамп, после чего план не был реализован.

Как сообщал OBOZ.UA, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху не исключает ликвидации верховного лидера Ирана Али Хаменеи. По его словам, это положит конец, а не усилит борьбу между Израилем и Ираном.

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