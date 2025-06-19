Иран ищет завершения войны и просит Катар и Оман быть посредниками - The Jerusalem Post

Иран в среду, 18 июня, передал просьбу Катару и Оману выступить посредниками перед Вашингтоном в достижении прекращения огня. Тегеран сообщил, что хочет завершения войны и готов к переговорам.

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Об этом пишет The Jerusalem Post. Издание ссылается на источники, знакомые с этим вопросом.

Один из собеседников израильской газеты сообщил, что иранцы заявили: "Мы готовы к переговорам, чтобы достичь соглашения с США, но Израилю нужно успокоить ситуацию".

Другой осведомленный источник, сообщил изданию, что Трамп был бы доволен, если бы иранцы согласились на сделку, которую он называет "капитуляцией". Но поскольку этого пока нет, то вероятно президент США прикажет нанести удар по Ирану.

Генерал Майкл Курилла, командующий Центрального Командования Вооруженных сил США (CENTCOM), встретился с президентом США Дональдом Трампом и представил ему военные варианты по Ирану, сообщило The Jerusalem Post лицо, знакомое с этим вопросом.

Генерал Курилла поддерживает удар по Ирану и хорошо знаком как с американскими оперативными планами, так и с израильскими возможностями, благодаря своей роли командующего CENTCOM.

Если Трамп прикажет атаковать Иран, то Майкл Курилла будет тем, кто возглавит эту операцию. Трамп внимательно слушает то, что говорит генерал и уважает его, сообщил источник.

Напомним, что верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи отверг призыв президента США Дональда Трампа к безоговорочной капитуляции и пообещал "твердо стоять" перед лицом того, что он назвал "израильской агрессией". Он пригрозил Соединенным Штатам, заявив, что их военное вмешательство будет иметь "серьезные непоправимые" последствия.

При этом с таким грозным заявлением Хаменеи не выступил лично - вместо него его прочитал ведущий государственного телевидения. Вероятно, это мера безопасности для его защиты.

На фоне интенсивной израильской операции "Восходящий лев", Али Хаменеи был эвакуирован в подземный бункер на северо-востоке Тегерана. Укрытие расположено в районе Лавизан и имеет усиленный уровень безопасности, предназначенный для высшего руководства страны в случае чрезвычайных ситуаций.

Как сообщал OBOZ.UA:

Президент США Дональд Трамп 17 июня потребовал "безусловной капитуляции" Ирана, заявив о полном контроле в воздушном пространстве страны. Он добавил, что аятолла Али Хаменеи, верховный лидер Исламской Республики, является "легкой целью", но пока никто не будет его убивать.

Премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху не исключает ликвидации верховного лидера Ирана Али Хаменеи. По его словам, это положит конец, а не усилит борьбу между Израилем и Ираном.

А израильский министр обороны Исраэль Кац заявил, что Хаменеи может повторить судьбу Саддама Хусейна - бывшего диктатора Ирака, которого казнили через повешение. Поскольку Хаменеи, как и Хусейн, выбрал путь против государства Израиль.

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