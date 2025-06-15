Израиль нанес новые удары по Ирану: атаку впервые с момента обострения провели днем

Днем 15 июня израильские войска нанесли очередную серию ударов по объектам в Иране. В этот раз под прицелом израильской авиации оказалась промзона Шамс Абад вблизи аэропорта Имама Хомейни в Тегеране.

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Примечательно, что впервые с начала обострения между странами ЦАХАЛ нанес удары в светлое время суток. Об этом сообщает телеканал Al Jazeera.

Стоит отметить, что взрывы в Тегеране прогремели спустя несколько часов после того, как Армия обороны Израиля опубликовала обращение к гражданам Ирана. В ЦАХАЛ призвали мирных жителей немедленно эвакуироваться с территории вблизи оружейных заводов в Иране и не возвращаться до дальнейшего уведомления.

В течение некоторого времени в Тегеране слышали звуки как минимум двух мощных взрывов, что свидетельствует о том, что Израиль продолжает наносить удары. Также арабский телеканал известил, что напряженность в иранской столице крайне высока, и беспокойство людей растет на фоне бомбардировок.

По информации The Jerusalem Post, днем ​​иранские средства ПВО активизировались над Тегераном для перехвата снарядов, выпущенных с территории Израиля. Одновременно сообщалось о налетах в Тебризе и прилегающих районах, а также о взрывах в аэропорту Мехрабад.

Напомним, Израиль нанес масштабные удары по Ирану в рамках операции против его ядерной программы. В ряде иранских городов прогремели взрывы. Впоследствии стало известно, что менее чем за сутки операции Израиль ликвидировал по меньшей мере 20 высокопоставленных иранских командиров, среди них – главнокомандующий КСИР Хосейн Салами.

Ранее сообщалось, что Израиль обратился к США с просьбой присоединиться к войне с Ираном, чтобы ликвидировать его ядерную программу. Чтобы сделать это самостоятельно, Израилю не хватает бомб, способных уничтожить иранские бункеры, а также больших бомбардировщиков, которые могли бы уничтожить подземный ядерный объект Фордо.

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