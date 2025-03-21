Израиль атаковал военную инфраструктуру террористов в секторе Газа и Ливане: что известно

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) нанесла новые удары по военным объектам террористических группировок в Секторе Газа и Ливане. В рамках этих операций войска атаковали ряд объектов террористической инфраструктуры.

Видео дня

Об этом сообщила пресс-служба ЦАХАЛ. В Рафахе израильские войска приступили к наземной операции, в пределах которой был уничтожен ряд объектов, которые использовали боевики.

Также ЦАХАЛ продолжает операции в северной и центральной части Газы. Одним из ключевых целей стал объект на севере, ранее использовавшийся как больница, но переоборудованный ХАМАС под командный центр для координации нападений. Израильские силы ликвидировали эту инфраструктуру.

Параллельно израильская авиация атаковала позиции террористов по всему сектору Газа. Военные заявили, что не прекратят борьбу, пока не будет устранена угроза безопасности Израиля.

"Армия обороны Израиля и ИГИЛ продолжат действовать против террористических организаций в секторе Газа, чтобы защитить граждан Государства Израиль", - резюмировали в ЦАХАЛ.

Как сообщал OBOZ.UA, второй этап перемирия не вступил в силу и дополнительные переговоры о нем не привели к результату. Поэтому в ночь на 18 марта воины ЦАХАЛ возобновили операцию против террористов ХАМАС в секторе Газа.

Эти удары нарушили перемирие, продолжавшееся почти два месяца после 15 месяцев непрерывных боев. Власти Израиля назвали военное давление на ХАМАС " необходимым условием для дальнейшего освобождения израильтян ".

Одним из ликвидированных во время восстановленных ударов по анклаву стал пресс-секретарь "Исламского джихада" Наджи Абу Саиф (Абу Хамза). Он попал под бомбежку вместе с женой.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!