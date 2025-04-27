Россия готова на уступки и поиск 'баланса интересов': Лавров отметился новой порцией циничных заявлений о ЗАЭС, войне и Трампе

Министр иностранных дел страны-агрессора России Сергей Лавров отрицает, что Москва не готова ни на какие уступки в переговорах о завершении войны против Украины. По его словам, РФ якобы готова искать "баланс интересов". При этом он цинично заявил, что вопрос Крыма "закрыт", также Кремль не намерен уступать кому-либо контроль над Запорожской АЭС.

Видео дня

Соответствующее заявление Лавров выдал в интервью американскому телеканалу CBS News. В эфире программы Face the Nation он цинично заявил, что президент США Дональд Трамп "сказал правду о принадлежности Крыма".

По словам Лаврова, американский лидер якобы понимает, что РФ не ведет переговоров о якобы "целостности своей территории" и Трамп это якобы понимает.

"Россия не ведет переговоров по поводу своей собственной территории", – выдал глава МИД РФ.

Он также прокомментировал информацию о возможной деоккупации Запорожской АЭС по результатам мирных переговоров.

По словам Лаврова, РФ не получала от США предложений по эксплуатации ЗАЭС, но готова при необходимости "разъяснить США", что изменения в статусе подконтрольности станции якобы "невозможны".

"Мы никогда не получали такого предложения, а если и получим, то объясним, что Запорожская АЭС эскплуатируется РФ, госкорпорацией "Росатом". АЭС находится под мониторингом персонала МАГАТЭ, который постоянно находится на этой станции", – заявил руководитель МИД страны-агрессора.

При всем этом Лавров принялся отрицать, что Москва не готова ни на какие уступки в случае переговоров с Украиной. Однако о каких уступках может идти речь, не сказал.

По его словам, РФ якобы готова искать "баланс интересов".

Лавров тоже заявил, что Москва не отказывается от своего требования относительно прекращения военной помощи Запада Украине для прекращения огня.

"Мы хотим гарантий, что прекращение огня не будет снова использовано для укрепления украинской армии и что поставки оружия должны прекратиться", – заявил он в ответ на вопрос, почему РФ отказывается от перемирия, хотя Киев на него уже согласился.

Как сообщал OBOZ.UA, госсекретарь США Марко Рубио 27 апреля заявил, что следующая неделя станет решающей в переговорах о прекращении войны в Украине. По его словам, у США есть "варианты" привлечения к ответственности тех, кто препятствует достижению соглашения.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!