УкраїнськаУКР
русскийРУС

Италию парализовали пропалестинские протесты: что требуют активисты

Михаил Левакин
Новости. Мир
3 минуты
570
Италию парализовали пропалестинские протесты: что требуют активисты

Италию из-за масштабных пропалестинских протестов буквально парализовало – протестующие заблокировали автомагистрали и транспортные узлы по всей стране. Заблокированными остаются, среди прочих, главные автомагистрали в Пескаре, Тренто, Болонье, Милане и Турине, а также движение поездов во Флоренции, Генуе, Перудже и Кальяри.

Видео дня

Протестующие требуют от правительства Джорджии Мелони "более жесткой позиции" в отношении Израиля, отмечает Politico. По данным организаторов протестов, в акциях приняли участие более двух миллионов человек по всей стране.

Организатором протестов стал CGIL, крупнейший профсоюз Италии. Он выступил с требованием объявить общенациональную забастовку после того, как Израиль перехватил 41 судно флотилии "Глобальный Сумуд" с гуманитарной помощью палестинцам и задержал известную экоактивистку Грету Тунберг с группой ее сторонников (среди них 20 итальянцев).

Что происходит в Италии

В Турине и Неаполе после того, как забастовщики перекрыли улицы, произошли столкновения протестующих и полиции. Первые, размахивая флагами Палестины, скандировали требование к Израилю "прекратить оккупацию".

Часть транспортников, медицинских работников и учителей в стране присоединились к забастовке, что привело к отмене поездов и закрытию медучреждений и школ, а студенты заблокировали университеты. В Ливорно портовые рабочие заблокировали ворота в порт, из-за чего весь город был парализован гигантской очередью грузовиков.

Италию парализовали пропалестинские протесты: что требуют активисты

Тише всего было в Риме, где процессия демонстрантов шла маршем от железнодорожного вокзала Термини. Движение колонны было приостановлено местной полицией.

Требования протестующих

Италию парализовали пропалестинские протесты: что требуют активисты

Забастовщики утверждают, что действия властей Италии были "недостаточными" для того, чтобы защитить флотилию "Глобальный Сумуд" и, в конечном итоге, не допустить задержания вышеупомянутых 20 итальянских сторонников Греты Тунберг.

Теперь протестующие требуют от правительства срочно разорвать военные связи с Израилем, признать Палестину "независимым государством" и сократить военную помощь израильтянам.

Италию парализовали пропалестинские протесты: что требуют активисты

"Это послание солидарности и братства всему миру, а серьезное правительство должно иметь смирение выслушать людей", – заявил лидер CGIL Маурицио Ландини.

Позиция властей Италии

Официальный Рим отвечает, что не признает Палестину, пока ХАМАС не освободит заложников и не уйдет из власти в секторе Газа.

Италию парализовали пропалестинские протесты: что требуют активисты

Министр транспорта Маттео Сальвини заявил, что забастовка незаконна, и призвал людей разблокировать дороги и возобновить движение поездов. Одновременно он предупредил, что забастовщики "рискуют быть наказанными " – как лично, так и профсоюзными группами.

В свою очередь премьер Джорджа Мелони заявила, что нарушение порядка не принесут пользы палестинцам и только вызовут проблемы итальянцам. А организаторов забастовок чиновница обвинила в "желании устроить длинные выходные".

Как сообщал OBOZ.UA, Италия и Германия оказались в числе немногих стран ЕС, которые придерживаются прагматичной позиции и не собираются признавать Палестину, пока не будут выполнены их условия.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!