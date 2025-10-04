Италию парализовали пропалестинские протесты: что требуют активисты

Италию из-за масштабных пропалестинских протестов буквально парализовало – протестующие заблокировали автомагистрали и транспортные узлы по всей стране. Заблокированными остаются, среди прочих, главные автомагистрали в Пескаре, Тренто, Болонье, Милане и Турине, а также движение поездов во Флоренции, Генуе, Перудже и Кальяри.

Протестующие требуют от правительства Джорджии Мелони "более жесткой позиции" в отношении Израиля, отмечает Politico. По данным организаторов протестов, в акциях приняли участие более двух миллионов человек по всей стране.

Организатором протестов стал CGIL, крупнейший профсоюз Италии. Он выступил с требованием объявить общенациональную забастовку после того, как Израиль перехватил 41 судно флотилии "Глобальный Сумуд" с гуманитарной помощью палестинцам и задержал известную экоактивистку Грету Тунберг с группой ее сторонников (среди них 20 итальянцев).

Что происходит в Италии

В Турине и Неаполе после того, как забастовщики перекрыли улицы, произошли столкновения протестующих и полиции. Первые, размахивая флагами Палестины, скандировали требование к Израилю "прекратить оккупацию".

Часть транспортников, медицинских работников и учителей в стране присоединились к забастовке, что привело к отмене поездов и закрытию медучреждений и школ, а студенты заблокировали университеты. В Ливорно портовые рабочие заблокировали ворота в порт, из-за чего весь город был парализован гигантской очередью грузовиков.

Тише всего было в Риме, где процессия демонстрантов шла маршем от железнодорожного вокзала Термини. Движение колонны было приостановлено местной полицией.

Требования протестующих

Забастовщики утверждают, что действия властей Италии были "недостаточными" для того, чтобы защитить флотилию "Глобальный Сумуд" и, в конечном итоге, не допустить задержания вышеупомянутых 20 итальянских сторонников Греты Тунберг.

Теперь протестующие требуют от правительства срочно разорвать военные связи с Израилем, признать Палестину "независимым государством" и сократить военную помощь израильтянам.

"Это послание солидарности и братства всему миру, а серьезное правительство должно иметь смирение выслушать людей", – заявил лидер CGIL Маурицио Ландини.

Позиция властей Италии

Официальный Рим отвечает, что не признает Палестину, пока ХАМАС не освободит заложников и не уйдет из власти в секторе Газа.

Министр транспорта Маттео Сальвини заявил, что забастовка незаконна, и призвал людей разблокировать дороги и возобновить движение поездов. Одновременно он предупредил, что забастовщики "рискуют быть наказанными " – как лично, так и профсоюзными группами.

В свою очередь премьер Джорджа Мелони заявила, что нарушение порядка не принесут пользы палестинцам и только вызовут проблемы итальянцам. А организаторов забастовок чиновница обвинила в "желании устроить длинные выходные".

Как сообщал OBOZ.UA, Италия и Германия оказались в числе немногих стран ЕС, которые придерживаются прагматичной позиции и не собираются признавать Палестину, пока не будут выполнены их условия.

